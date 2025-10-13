歡迎回家！首批7名人質正式返抵以色列 家屬痛哭「惡夢結束」

紐約時報報導，以色列及哈瑪斯人質囚犯交換行動在當地時間13日早上持續進行中，以色列政府已證實首批獲釋的7名人質身分，並在稍早確認7人已經平安抵達以色列。歷經超過700天的漫長煎熬，家屬終於放下心中大石。家屬與人質通話時流淚安撫「你要回家了」，還有家屬哽咽直呼「惡夢終於結束了」。

以色列證實首批獲釋人質共7人，分別為歐黑爾（Alon Ohel）、安格雷斯特（Matan Angrest）、加利伯曼（Gali Berman）與齊夫伯曼（Ziv Berman）、達拉爾（Guy Gilboa Dallal）、摩爾（Eitan Mor）、米隆（Omri Miran）。

「我們的惡夢終於結束了，他快回來了，」達拉爾的父親伊蘭（Ilan Gilboa Dalal）哽咽說。他在以色列南部軍事基地焦急等候，準備與失聯多時的兒子重逢。伊蘭稍早透露，官員告知他，現年24歲的達拉爾的健康狀況穩定，能自行行走，但出現明顯營養不良。他激動地說：「沒關係，我們可以把他養回來。」

以色列時報報導，伊蘭在視訊記者會中提到家屬的憂心。他說，兒子歷經兩年多的折磨、屈辱及挨餓，身心皆遭凌虐，家人不知他到底受到何種影響。伊蘭還說，他不知道自己等回來的兒子會是什麼情況，「我希望他不至於傷得太重，以致無法重建他的人生。」

以色列電視台同時播出另一名人質安格雷斯特的母親贊高克（Einav Zangauker），在歷經兩年分離後，首次透過視訊與兒子見面。她忍不住流淚，語帶顫抖地對他說：「戰爭結束了，一切都結束了！你要回家了！」這句話成為以色列社會此刻最動人的回聲。

此次人質獲釋的時機也別具意義。根據希伯來曆，10月13日正值猶太節日「妥拉節」（Simchat Torah）前夕。