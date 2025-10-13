快訊

歡迎回家！首批7名人質正式返抵以色列 家屬痛哭「惡夢結束」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列人質歐黑爾13日獲釋，他的親友齊聚以色列北部拉馮市，透過直播見證他重獲自由的時刻。路透
以色列人質歐黑爾13日獲釋，他的親友齊聚以色列北部拉馮市，透過直播見證他重獲自由的時刻。路透

紐約時報報導，以色列及哈瑪斯人質囚犯交換行動在當地時間13日早上持續進行中，以色列政府已證實首批獲釋的7名人質身分，並在稍早確認7人已經平安抵達以色列。歷經超過700天的漫長煎熬，家屬終於放下心中大石。家屬與人質通話時流淚安撫「你要回家了」，還有家屬哽咽直呼「惡夢終於結束了」。

以色列證實首批獲釋人質共7人，分別為歐黑爾（Alon Ohel）、安格雷斯特（Matan Angrest）、加利伯曼（Gali Berman）與齊夫伯曼（Ziv Berman）、達拉爾（Guy Gilboa Dallal）、摩爾（Eitan Mor）、米隆（Omri Miran）。

「我們的惡夢終於結束了，他快回來了，」達拉爾的父親伊蘭（Ilan Gilboa Dalal）哽咽說。他在以色列南部軍事基地焦急等候，準備與失聯多時的兒子重逢。伊蘭稍早透露，官員告知他，現年24歲的達拉爾的健康狀況穩定，能自行行走，但出現明顯營養不良。他激動地說：「沒關係，我們可以把他養回來。」

以色列時報報導，伊蘭在視訊記者會中提到家屬的憂心。他說，兒子歷經兩年多的折磨、屈辱及挨餓，身心皆遭凌虐，家人不知他到底受到何種影響。伊蘭還說，他不知道自己等回來的兒子會是什麼情況，「我希望他不至於傷得太重，以致無法重建他的人生。」

以色列電視台同時播出另一名人質安格雷斯特的母親贊高克（Einav Zangauker），在歷經兩年分離後，首次透過視訊與兒子見面。她忍不住流淚，語帶顫抖地對他說：「戰爭結束了，一切都結束了！你要回家了！」這句話成為以色列社會此刻最動人的回聲。

此次人質獲釋的時機也別具意義。根據希伯來曆，10月13日正值猶太節日「妥拉節」（Simchat Torah）前夕。

妥拉節是猶太教一年中最歡樂的節日之一，象徵結束一年《妥拉》誦讀並重新開始新一輪閱讀，代表信仰與生命的延續。由於2023年10月7日哈瑪斯突襲發生在當年妥拉節，如今人質在妥拉節前夕獲釋，對許多以色列人而言更添深意。

以色列民眾13日聚集特拉維夫廣場觀看人質獲釋轉播。美聯社
以色列民眾13日聚集特拉維夫廣場觀看人質獲釋轉播。美聯社
被俘時22歲的以色列人達拉爾，歷經738天終於獲釋重返家園。他的父親伊蘭哽咽直呼「惡夢終於結束」。圖/截自stateofisrael在IG的照片
被俘時22歲的以色列人達拉爾，歷經738天終於獲釋重返家園。他的父親伊蘭哽咽直呼「惡夢終於結束」。圖/截自stateofisrael在IG的照片

相關新聞

影／首批7名以色列人質獲釋！738天漫長等待 特拉維夫廣場萬人淚目歡呼

以色列時報報導，以色列人質被俘虜在加薩至今超過700天，終於在13日、被俘第738天開始分批獲釋。國際紅十字會13日稍早...

紅十字會曝以色列人質狀況嚴重！以軍擬1小時快閃救人 哈瑪斯下封口令

以色列與哈瑪斯於當地時間13日上午8時（台灣時間同日下午1時）開始交換釋放人質與巴勒斯坦囚犯，正式營救行動幾小時前，紅十...

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

加薩的第一階段和平協議簽署之後，10月13日將是哈瑪斯釋放人質的時間。美國總統川普也已經啟程前往中東、將於埃及主持和平高峰會；川普在登上空軍一號時對外發言「戰爭已經結束了」，並表示以哈雙方的停火將會持續下去。得來不易的和平正準備邁向第一階段，但與此同時哈瑪斯卻緊急召回將近7,000名安全部隊成員，以壓制加薩當地的內亂和派系紛爭。這些隱匿在民眾之間的武裝人士，對於未來還要面臨許多重建難題的加薩而言，留下了內戰衝突的隱憂。

第2批13名倖存人質已轉交紅十字會 正返回以色列

英國廣播公司（BBC）13日引述以色列媒體報導，哈瑪斯13日已釋放第2批13名存活人質，已轉交紅十字會，正在返回以色列。

歡迎回家！首批7名人質正式返抵以色列 家屬痛哭「惡夢結束」

紐約時報報導，以色列及哈瑪斯人質囚犯交換行動在當地時間13日早上持續進行中，以色列政府已證實首批獲釋的7名人質身分，並在...

哈瑪斯首認握有20以色列活人質 范斯：川普將在中東迎接他們

哈瑪斯已透過調解國通知以色列，該組織目前手中人質還有20名仍然在世，並已準備釋放他們，這是哈瑪斯首次正式確認其掌握的人質...

