影／首批7名以色列人質獲釋！738天漫長等待 特拉維夫廣場萬人淚目歡呼

以色列時報報導，以色列人質被俘虜在加薩至今超過700天，終於在13日、被俘第738天開始分批獲釋。國際紅十字會13日稍早宣布，已接收首批7名人質。消息在特拉維夫市中心「人質廣場」現場由主持人宣布後，引發數千群眾熱烈歡呼。獲釋人質家屬聽聞親人獲救瞬間當場落淚、相擁而泣，也有人高舉以色列國旗、哽咽呼喊家人的名字。現場氣氛從長期的焦慮與祈禱，轉為喜悅與如釋重負的激動。

根據報導，獲釋人質包括：加利伯曼（Gali Berman）與齊夫伯曼（Ziv Berman）、安格雷斯特（Matan Angrest）、歐黑爾（Alon Ohel）、米隆（Omri Miran）、摩爾（Eitan Mor）以及吉爾博亞—達拉爾（Guy Gilboa-Dallal）。

消息傳出後，以色列各地人質家中陸續聚集人潮，親友與鄰居一同守在電視前，見證重返家園的歷史時刻。

在以色列北部拉馮（Lavon），歐黑爾一家門前擠滿民眾共同收看直播。大家身穿印有歐黑爾肖像的T恤，他的母親伊迪特（Idit Ohel）與朋友激動高喊他的名字，現場歡聲雷動。

伯曼兄弟的朋友也聚集在親屬家中庭院，一同觀看他們被紅十字會接收的影像。這對雙胞胎自2023年在基布茲克法爾阿札（Kibbutz Kfar Aza）家中被哈瑪斯擄走後便遭分開囚禁，從未出現在任何哈瑪斯釋出的影片或照片中。

院裡，伯曼兄弟的父母、朋友，以及曾與他們一同被擄、現已獲釋的人質達瑪莉（Emily Damari）等人相擁哭笑，情緒激動。

以色列第12頻道（Channel 12）畫面同時顯示，位於約旦河西岸基里亞特阿巴（Kiryat Arba）的摩爾家中傳出歡唱與掌聲，家人得知他與其他人質一同被紅十字會接收的消息後喜極而泣。

安格雷斯特的朋友則揮舞他所支持的足球隊旗幟，高聲歌唱、載歌載舞，歡慶他重獲自由的時刻。

以色列時報報導，數千名以色列民眾13日聚集在特拉維夫市中心的「人質廣場」，揮舞國旗、高舉印有人質照片的標語，盼望親人平安歸來；也有家屬前往南部雷姆基地外守候。

De familie en vrienden van de 24-jarige pianist Alon Ohel barsten los in luid gejuich als ze horen dat hij in handen van het Rode Kruis is. pic.twitter.com/7mFh9fgngc — CIDI 🎗️ (@CIDI_nieuws) 2025年10月13日