大阪世博184天盛會將落幕 觀眾離情依依告別夢洲

中央社／ 大阪13日專電

2025年世界博覽會（大阪世博）今天閉幕。營運單位「日本國際博覽會協會」表示，為期184天展期中，吸引約2508萬人次造訪大阪市人工島「夢洲」會場，估計可實現230億至280億日圓（約新台幣47億元至56億元）盈餘。

今天上午，東大門入口在開門前就擠滿等待入場的人潮，象徵會場核心的「環狀大屋頂」上，海外館的工作人員手牽手，依依不捨向觀眾道別。閉幕式將於下午2時（台灣時間1時）舉行，世博名譽總裁秋篠宮文仁親王夫婦、日本首相石破茂將出席，發表閉幕宣言。大阪世博將於晚間10時正式劃上句點。

根據截至12日的統計，大阪世博累計入場人數達2529萬人，超越了2005年愛知世博的2205萬人，但沒有達到日本國際博覽會協會預估的2820萬人。入場券總銷量為2207萬張，營運收支預計為230億至280億日圓盈餘。

世博最後一天，包括美國館、法國館、義大利館、台灣的玉山科技公司推出的TECH WORLD館等多處展館今天大排長龍，許多民眾想把握最後的觀賞機會。TECH WORLD館今晚8時將進行熄燈儀式。

有大阪民眾今天特別前往TECH WORLD館參觀，表示「真的很棒」。一名來自北九州的女生頭戴TECHWORLD館贈送的帽子，她表示，上次來世博前往TW館參觀時拿到這頂帽子，今天特別戴來世博最後巡禮，並搶購吉祥物「脈脈」商品。

不少場館會場以自己國家語言標示表達感謝的牌子。有些民眾在玻璃或展館上寫下留言，包括「大阪世博最棒」、「感謝半年來帶給大家美好回憶」、「下次大阪何時能夠再辦世博」、「感謝脈脈」等留言，透露依依不捨的心意。

每5年舉辦一次的世博下屆將移師沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉辦。

