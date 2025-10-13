南韓防長：北韓潛艦研發 疑獲俄羅斯技術協助
南韓國防部長安圭伯今天告訴國會，北韓在潛艦開發方面很可能獲得俄羅斯的技術協助。
路透社報導，北韓誓言要開發可發射彈道飛彈的潛艦，並已從水下平台試射此類飛彈，但目前尚不清楚平壤是否已成功掌握從潛艦發射飛彈的技術。北韓也持續推動核動力潛艦的研發。
安圭伯在國會國防委員會聽證會上表示，北韓正在接受「各種技術」來開發潛艦，此事看來屬實。
不過安圭伯表示，目前下結論認定平壤已從潛艦試射潛射彈道飛彈（SLBM）仍言之過早。
南韓情報單位評估指出，過去兩年北韓和俄羅斯的軍事合作關係大幅升級，北韓已部署逾萬名士兵赴烏克蘭參戰，以換取俄方的經濟與軍事技術協助。
