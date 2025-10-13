日本「自公」合作破局之前 公明黨代表曾會中國大使

日本執政聯盟自民黨與公明黨合作體制破局，傳出公明黨代表齊藤鐵夫在宣布退出執政聯盟的4天前，曾與中國駐日大使吳江浩會面。齊藤上節目承認與吳江浩會面，也提到兩人談到自民黨總裁高市早苗，但不願多說對方對高市的評價，表示涉及「外交問題」。

齊藤鐵夫與高市早苗10月10日下午展開會談，齊藤隨後宣布，「自公聯合政權回到一張白紙（歸零），為至今的關係劃下句點」，並宣布兩黨今後在國政選舉中的合作也將結束。

持續26年的「自公」合作體制宣告終止，為日本政壇投下震撼彈。然而，隨後傳出齊藤事前曾與屢出「戰狼言論」的吳江浩會面，加上立場偏右的高市早苗就任自民黨總裁後，中國負評如潮，令人懷疑這次會面與自公決裂的關聯性。

齊藤鐵夫11日在YouTube直播節目中，談及與吳江浩的會面，時間是10月6日，地點則是國會議員會館。

節目製作人高橋弘樹詢問，「像這種有陰謀論的話題，我認為讓政治家親自回應是很重要的，所以特別問一下，據說公明黨退出聯合執政前，您見了中國大使？有很多人在問，是不是中國大使說了什麼。究竟兩人談了什麼呢？」

齊藤回答，「中國大使前來我在議員會館的辦公室拜會，這是早就安排好的行程」。他還說，「身為政黨代表，經常要與許多外國人士接觸。有20、30名大使都曾經來過我辦公室交流，這很常見」。他還解釋，「這是會面是非常公開的活動」。

高橋進一步追問，這個行程是什麼時候決定。齊藤回答，「大約在那一、兩週之前就排定了」。對於是否談到聯合執政議題，齊藤表示，「確實有問到『現在狀況如何』，但沒有出現『公明黨應該這樣做』、『希望你們這樣做』之類的指示或要求，完全沒有那樣的內容」。

從時間上來看，自民黨於9月22日公告總裁選舉，10月4日投開票、選出新任總裁高市早苗。齊藤與吳江浩大約是在總裁選舉公告後敲定會面，約定的會面時間在自民黨總裁人選出爐後。

高橋追問齊藤，有觀眾問，「中國大使對於高市女士有什麼評價嗎？你們有提到她嗎？」。

齊藤一度語塞，之後遲疑地回答，「嗯，那個嘛，關於會談的具體內容，畢竟涉及外交問題，容我不便多說」，拒絕透露吳江浩對於高市早苗的評價。