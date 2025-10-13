牧師遭綁架殺害 奈國基督徒受害嚴重

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

今年8月，奈及利亞埃卡蒂地區福音派教會牧師伊薩遭到綁架，儘管支付了部分贖金換取匪徒談判，伊薩牧師卻不幸慘遭匪徒殺害，直到近期被發現死於社區荒野之外。如今，奈及利亞仍是地球上對基督徒最危險的地方之一，包括激進的伊斯蘭主義對基督徒的嚴重迫害。

牧師慘遭綁架殺害

《福音派焦點》報導，奈及利亞埃卡蒂地區福音派教會 (ECWA) 牧師伊薩今年8月於卡蒂鎮的家中遭到綁架，直到近期被發現死於社區荒野之外。對此，ECWA發言人羅曼努斯牧師表示，伊薩牧師遭到慘忍殺害，他的妻子、孩子、家庭、教會和朋友都陷入痛苦之中。

這起案件中，曾與伊薩牧師有聯繫的當地居民科洛表示，伊薩牧師是被富拉尼匪徒所殺害，其最初要求1億奈拉（約200萬台幣）的巨額贖金，對此，牧師一家和埃卡蒂社區願意支付部分贖金以確保牧師的自由。

他指出，當匪徒拿到500萬奈拉後，隨後竟要求額外支付4500萬奈拉（約94萬台幣），而在雙方進一步談判之前，伊薩牧師卻已不幸慘遭匪徒殺害。

奈國迫害基督徒

《基督日報》報導，根據英國國際自由信仰跨黨派議會小組報告指出，富拉尼人遍布奈及利亞和薩赫勒地區，主要為數百個不同血統部族組成的穆斯林，其中部分人民信奉激進的伊斯蘭主義。

據世界基督徒勞工聯盟統計，全球因信仰而遭殺害的基督徒中，約有69%發生在奈及利亞，而在最難成為基督徒的國家名單中，奈及利亞排名第七。如今，奈及利亞仍是地球上對基督徒最危險的地方之一。

