加薩停火第4天 川普將主持和平峰會以哈換俘在即

中央社／ 加薩走廊13日綜合外電報導

加薩停火協議13日邁入第4天，接下來預計將看到以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）進行換囚，美國與埃及領袖另將主持峰會，尋求為兩年戰火後開闢和平之路。

美國總統川普（Donald Trump）12日深夜從華府啟程前往以色列和埃及，預計13日與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持在紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行的加薩和平峰會。

以下為法新社和美聯社彙整的和平進程與尚未解決的關鍵議題：

● 換俘行動

加薩和平協議的核心在於以哈是否履行人質與囚犯交換協議。哈瑪斯將釋放他們2023年10月7日突襲以色列時擄走的人質，條件是以色列釋放境內關押的巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯2023年10月7日共擄走約250人，隨後陸續有人獲釋或遇害。停火協議初步階段包括哈瑪斯釋放剩餘47名在世與已故的以色列人質，另交還於2014年、前一場加薩戰爭中陣亡的1名以軍士兵遺骸。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發言人表示，預計13日清晨紅十字會（Red Cross）就會接收所有20名在世人質，早於川普促成協議協議設下的正午期限。

發言人指出，一旦確認人質皆全數跨越邊境返抵以色列，就會啟動巴勒斯坦囚犯的釋放程序。

至於多達20多具的人質遺體預料不會在同一天全數歸還。一份停火文件指出，若遺體未於72小時內移交，將依協議另行處理。

以色列12日說明，若遺體未於13日歸還，將由「一個國際機構」協助搜尋。

另一方面，依據停火協議，以色列將釋放250名巴勒斯坦囚犯與1700名自戰爭爆發後被軍方帶離加薩、未正式起訴者。

這約250名服刑囚犯當中許多是哈瑪斯及法塔（Fatah）派系成員，因涉及槍擊、爆炸等攻擊被判殺人或企圖殺人罪，其餘為罪名較輕者。他們將被遣返回約旦河西岸、加薩或流放境外。

● 加薩峰會

川普與塞西13日在埃及夏姆錫克共同主持加薩和平峰會，預計全球20多國的領袖將與會。

埃及總統府表示，此次峰會旨在「終結加薩戰爭，強化促進中東和平穩定的努力，為區域安全開啟新篇章」。

埃及外交部12日指出，這場「歷史性」會議預料將簽署「結束加薩戰爭的文件」。

外交消息人士指出，峰會上簽署保證文件的將為參與斡旋的美國、埃及、卡達，也可能包括土耳其。

然而，交戰的以色列和哈瑪斯均不出席。

預計與會的領袖包括聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），加拿大則由總理卡尼（Mark Carney）代表。

埃及表示共有21國參與，預料派出代表團的還包括歐洲聯盟（EU）、阿拉伯聯盟（Arab League）、阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴基斯坦、印尼、印度與德國等。

伊朗雖受邀，但13日已對外表示總統和外交部長均不會出席。

● 加薩人道援助將大幅增加

多個人道組織指出，正準備大規模運送援助品進入加薩走廊，尤其是當地極度短缺的糧食。

來自埃及的約400輛貨車12日通過以色列檢查後進入加薩。主管加薩人道援助的以色列單位指出，依停火協議，近日每日預計將有約600輛援助卡車進入。

聯合國支持的「糧食安全階段綜合分類」（IPC）今年8月表示，加薩市（Gaza City）已陷入饑荒，若未停火並解除人道援助限制，災情恐擴散全境。

● 挑戰未解　前途未卜

停火與人質交換只是和平計畫的第一步。未來議程充滿歧見，戰事是否真正終止，仍待觀察。

以色列要求哈瑪斯解除武裝，哈瑪斯則堅持以軍全面撤離加薩。

之前曾有哈瑪斯官員以匿名方式告訴法新社，解除武裝「根本不在考慮範圍內」。

不過，1名接近哈瑪斯談判小組的消息人士透露，哈瑪斯不會參與戰後的加薩治理。

鑒於事態敏感，這名消息人士不具名指出，哈瑪斯「已放棄對加薩的控制」，但「仍是巴勒斯坦社會重要一環」。

這名人士說：「哈瑪斯同意推動長期休戰，在此期間不會動用武器，除非以色列對加薩發動攻擊。」

加薩戰爭源頭要追溯至2023年10月7日，當時哈瑪斯突襲以色列，殺害約1200人並擄走約250人。

哈瑪斯的行動引發以色列對其控制的加薩發動報復性反擊。2年戰爭期間，當地衛生部門在未區分平民與武裝分子之下通報有6萬7600人喪生，當中半數為婦孺。聯合國及多位獨立專家指出，這是現階段最為可靠的戰爭傷亡統計。

