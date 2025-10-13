紅十字會曝以色列人質狀況嚴重！以軍擬1小時快閃救人 哈瑪斯下封口令

以色列與哈瑪斯於當地時間13日上午8時（台灣時間同日下午1時）開始交換釋放人質與巴勒斯坦囚犯，正式營救行動幾小時前，紅十字會人員已見到部分人質，並通報「有些人狀況很嚴重」。與此同時，以軍裝甲車隊與特種部隊已整裝待發，預計在接獲通知1小時內完成營救轉移。

軍方官員預估，釋放時間約為8時至10時，哈瑪斯指定移交地點有3處，分別為加薩南部汗尤尼斯（Khan Yunis）、北部加薩市（Gaza City）和加薩中部難民營。

屆時以軍特種部隊將乘Eitan裝甲運兵車，在戰車與步兵護衛下進入加薩，於預定安全區與紅十字會完成人質交接。該區域由地面與空中部隊嚴密戒備，防止外人接近。

以軍確認人質身分後，將檢查是否藏有爆裂物或追蹤裝置，確保安全後，車隊將撤往南部雷姆基地。人質將在獨立空間接受初步身心檢查後與家屬團聚，隨後搭乘空軍直升機送往多家指定醫院進行後續治療。

另一方面，哈瑪斯也將歸還罹難人質遺體，預計自13日下午起將分多天陸續運回以色列，以軍將舉行簡短的野戰軍禮。

軍方消息人士透露，哈瑪斯預計不會舉行生還人質移交儀式，但可能進行政治宣傳，比如在晚間致電人質家屬，或拍攝交接畫面供媒體播出。以軍將不會干涉這類通話。

耶路撒冷郵報報導，哈瑪斯安全情報機構有關的「榮耀組織」（Al-Majd）13日對加薩居民下封口令，禁止加薩居民張貼或轉傳與負責看守人質的「暗影部隊」（Shadow Unit）有關的任何資訊或影像，包括其行動動向、駐地位置，以及在加薩境內轉移人質的時間與路線。