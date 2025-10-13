加薩以色列人質將回家 專家：需長期心理治療

快訊

中央社／ 耶路撒冷12日綜合外電報導

被關押在加薩（Gaza）的以色列人質即將獲釋，專家表示，人質可能需要漫長的心理治療；而處理加薩停火過程備受爭議的以國總理尼坦雅胡今晚在電視演說中，呼籲全國人民團結。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，儘管外界對他處理加薩停火協議的方式有所爭議，但他盼望全國人民以人質獲釋為契機，展現團結一致精神。

法新社報導，尼坦雅胡引用聖經的話說：「今晚令人情緒激動，這是流淚的夜晚，也是歡喜的夜晚，因為明天我們的孩子就會回到我們身邊。」

他接著表示：「明天將展開一條新道路：重建之路、療癒之路，也希望是心手相連的團結道路。」

人質家屬批評尼坦雅胡，指他追求軍事勝利為優先，將解救人質放第2位。

臨床心理學博士加德爾（Jeff Gardere）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，預料明天獲釋的人質可能會患有一系列心理狀況，從倖存者的內疚感，到焦慮、抑鬱、噩夢等創傷後壓力症候群

加德爾告訴CNN說，一些受害者恐將面臨終生治療。

他說：「這些人質長久被關在暗無天日的地道裡、沒有新鮮空氣。因此，可能需要確認他們的感官問題，例如對光線、聲音的感覺以及觸覺，這必須以非常漸進的方式來處理。」

加德爾說，治療過程可能需要很多年。

