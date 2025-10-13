峇里島要轉型成金融中心？印尼將提案複製新加坡模式 達里歐也支持

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，印尼計劃在觀光勝地峇里島打造金融中心。歐新社
知情人士透露，印尼計劃在觀光勝地峇里島打造金融中心。歐新社

知情人士透露，印尼計劃在觀光勝地峇里島打造金融中心，欲吸引國際銀行、資產管理公司與私募基金進駐，以提振疲軟的經濟成長。

根據知情人士說法，印尼總統普拉伯沃支持這項構想，就像印度打造「古吉拉特國際金融科技城」以及類似杜拜國際金融中心的做法。

這座「峇里金融區」將提供租稅與監管豁免、簡化繁瑣法規與科層官僚程序，消除企業想在印尼這個東南亞最大經濟體做生意的主要障礙。印尼計劃在峇里島實施不同的法律架構，並考慮以新加坡的制度做為參考。

官員們正在草擬提案，盼年底前提交國會審議。但知情人士說，這項名為「印尼金融城」的構想尚屬概念階段，仍可能調整。

峇里金融中心計畫由印尼財政部與國家經濟委員會共同推動，並獲得橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）支持，他目前以非正式顧問身分向印尼總統提供建言。

普拉伯沃與達里歐的發言人都未回應置評請求，財政部不願評論。印尼國家經濟委員會發言人馬哈迪則回應說「政府希望建立一個現代化、透明的金融中心」，但未進一步說明。

彭博預估，印尼2025年經濟成長率為4.9%，低於去年的5%。印尼政府長期目標是在2029年達成8%成長率，這需要在約四年內吸引約13,000兆印尼盾（約7,840億美元）直接投資。

然而，目前尚不清楚這項峇里金融區計畫如何與這座觀光島上過度擁擠的問題相容。新飯店與道路建設正威脅當地印度教寺廟；此外，島上超過65%的淡水資源被轉供度假村與私人泳池使用，迫使居民村落仰賴地下水。

此外，峇里金融區計畫也將面臨東南亞鄰國的競爭：馬來西亞已成為伊斯蘭金融樞紐，菲律賓通過法案吸引投資者；越南則尋求投資172兆越南盾（約65億美元）打造胡志明市國際金融中心，並計劃將沿海城市峴港發展為另一個金融重鎮。

峇里島的這項經濟計畫構想最初由現任國家經濟委員會主席盧胡特在2024年提出，當時他建議將峇里島發展為「家族理財辦公室中心」。

