英撤銷共諜案 前軍情六處長批：恐讓美方困惑不解

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

英國對外情報機構軍情六處（MI6）前處長索爾斯對英國皇家檢察署決定撤銷對兩名男子為中國從事間諜活動的指控表示質疑，並表示此舉將讓美方「感到困惑」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，索爾斯（John Sawers）表示，中國對英國構成「多重威脅」，包括網路攻擊、潛在的工業機密竊取，以及北京試圖控制在英華人社群的行動。

他今天接受「泰晤士電台」（Times Radio）訪問時表示：「我認為這兩名被控在國會從事間諜活動的人…如果指控屬實，他們的行為當然是違法的。坦白說，我對檢方撤訴的原因有點困惑與不解。」

「我認為美國方面也同樣感到困惑，為何在案情看似明確的情況下，卻會撤銷指控。」

索爾斯表示，儘管中國是英國的經濟夥伴，但仍構成情報威脅。

「星期日泰晤士報 」（Sunday Times）報導，一名川普政府高層官員批評英國當局撤訴的決定。

這名官員說：「自川普總統於2017年上任以來，美國一直警告盟友中國對我們共同國家安全的威脅。美國政府在與受敵對勢力脅迫和影響的外國政府分享資訊時，格外謹慎。」

川普政府先前曾警告唐寧街，關於中國試圖在倫敦市區邊緣的英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court）興建新大使館。

部分英美安全官員對於中國在該地興建大使館表示擔憂，因其選址靠近一處敏感的通訊電纜樞紐。

「週日電訊報」（The Sunday Telegraph）報導，軍情五處、軍情六處、政府通訊總部（GCHQ）及國家網路安全中心（NCSC），都被阻止在規劃過程中提供有關該地點國安風險的證據。

索爾斯的評論發布前幾天，前國安顧問塞德威（Mark Sedwill）才表態，北京「當然」對國安構成直接威脅。塞德威表示，對於上個月該審判案告吹，他「確實感到不解」。

英國皇家檢察署表示，審判之所以中止，是因政府拒絕提供證據證明被控罪行發生期間，中國對英國國安構成威脅。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）認為，在2021年至2023年間被指控的犯罪行為期間，前一任政府並未將中國定位為敵國。

曾任英國皇家檢察署檢察總長的施凱爾上週指出：「起訴一個人，必須以犯罪發生時的實際情況為依據。」

現年30歲、曾任英國國會智庫中國研究小組（ChinaResearch Group）主任的凱希（Christopher Cash），以及33歲教師貝瑞（Christopher Berry）在2023年3月首次被逮捕，去年4月被控向中國情報人員洩露具政治敏感性的訊息，但兩人否認所有指控。

英國 國安 美國

