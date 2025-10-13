快訊

第一把刀被奪再拿第二把刀行兇 日本兵庫23歲女子對鄰居老翁割喉致死

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

日本兵庫縣尼崎市12日發生一起兇殺案，23歲女子明石愛花涉嫌殺害鄰居83歲老翁森松嘉親，附近居民說，老翁妻子手裡拿著一把刀，滿身是血拜託他幫忙報警。警方到場時，女子正在用菜刀割被害人的脖子。研判明石拿第二把刀繼續行兇。

警方指出12日下午約1時30分，尼崎市若王寺一丁目有居民報案稱：「有位年長女性滿身是血，請求幫她打110報警。」警方趕到現場時，發現森松嘉親趴在自家一樓客廳，住在附近的明石愛花正雙手持菜刀割向他的頸部。

森松到院以前已經死亡，81歲的妻子右手也遭利器劃傷，疑似奪刀時受傷，已接受治療。警方以現行犯身分逮捕明石愛花，明石供稱「我確實意圖割喉殺人」，坦承犯行。

警方表示，森松妻子報警時手中持有一把刀，研判是從嫌犯手中奪下；明石疑似至少使用兩把刀行兇。她住在被害人家幾戶之外，森松妻子稱與她「僅是點頭之交」。警方指出，案發前沒有何糾紛或報案紀錄。

