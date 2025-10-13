法國新內閣名單出爐 外長財長留任、內政部長換人

快訊

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

在經過馬拉松式協商後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天公布新內閣名單，閣員名單由新舊面孔組成，主要內閣職位基本維持不變。

法新社報導，這是法國總理勒克努（SebastienLecornu）第2次嘗試籌組政府，以化解數月以來的政治危機，並在高度分裂的國會通過迫切需要的預算緊縮計畫。

勒克努今天在社群平台X寫道：「這是一個以使命為導向的政府，目標是在年底前為法國制定財政預算。」

勒克努必須在14日的最後期限前提交2026年預算草案，以確保有足夠時間在今年結束前完成審議程序。

然而，法國政府正面臨艱困挑戰，在勒克努之前的兩任總理都因削減開支措施而未能挺過國會不信任投票，被迫下台。馬克宏重新任命數天前才請辭的勒克努回鍋總理與組閣，也引發許多人不滿。

根據總統府公布的內閣名單，巴霍（Jean-NoelBarrot）留任外交部長，勞工部長沃特蘭（CatherineVautrin）轉任國防部長，馬克宏緊密盟友勒斯鳩（Roland Lescure）出任財政部長，負責主導2026年度預算案的制定與協商。

馬克宏去年為鞏固權力提前舉行立法選舉，結果造成左中右無人過半的「懸峙國會」和極右派勢力崛起，使法國陷入政治危機。

勒克努5日提出第一份內閣名單，但因延續舊班底、「缺乏新面孔」飽受各界批評，勒克努6日向總統遞出辭呈。

儘管勒克努4日前才因內閣人事爭議請辭，馬克宏10日晚間再度任命他出任總理，引發眾怒。

在今公布的新內閣名單中，巴黎警察局長努涅（Laurent Nunez）取代右派共和黨的荷泰佑（BrunoRetailleau）出任內政部長，強硬派人士達馬南（Gerald Darmanin）留任司法部長。

而醜聞纏身、預計明年將因貪腐指控受審的達提（Rachida Dati）則留任文化部長。

勒克努的新內閣能否安撫反對派仍有待觀察，極左派「不屈法國」（LFI）明天將提出不信任動議，極右派「國民聯盟」（National Rally）也將跟進，意味在本週結束前，法國新政府可能將面臨一場驚險的信任投票。

