加薩戰爭真結束了？以哈終戰進度一次看 接下來面臨4考驗

紐約時報報導，以色列與哈瑪斯上周正式停火，將在13日開始交換人質與巴勒斯坦囚犯，美國總統川普宣告「加薩戰爭結束了」。事實上，以哈正處於協議第一階段，正逐步落實3大目標，而且未來仍然充滿變數，有關戰後加薩的4大癥結還有待談判。

根據以哈停火協議可大致分成3個目標：停火與以軍撤離、釋放人質、人道援助，目前進度各有不同，其中以釋放人質為第一階段最重要的一步。

停火與以軍撤離

以哈於8日達成停火協議，並經以色列政府批准後正式於10日生效，目前雙方維持休兵。同時，以軍已依協議撤退至加薩境內雙方商定的黃線，並縮減行動規模，為下一階段撤離作準備。接下來，以軍預計將撤出加薩部分地區，但仍會在區內維持有限駐軍。

在部分撤軍後，以色列部隊將繼續駐守於加薩與埃及之間的邊界地帶，也就是「費城走廊」（Philadelphi Corridor）。

現處72小時釋放人質窗口

哈瑪斯應在協議後72小時內釋放所有生還與罹難人質，目前處於72小時安排窗口；預計當地13日正午12時前，20名倖存人質與28名罹難人質將獲釋，這是協議中最關鍵的一步；以色列將同步釋放約2000名巴勒斯坦囚犯與被拘留者。

仍待增派人道援助

以色列與哈瑪斯已就加薩地區的人道條件達成協議，相關文件正式簽署完成。接下來，援助團體預計將開始每日增派數百輛卡車進入加薩，運送糧食、藥品與其他救援物資。同時，與埃及接壤的拉法口岸也正準備重新開放，屆時將允許更多援助物資進入，並讓部分民眾得以離境。

CNN引述埃及官媒開羅新聞12日報導，數十輛人道救援卡車目前正停靠在埃及一側的拉法關口，等待放行進入加薩。車上載有數千噸基本物資，包括白米、義大利麵、豆類、罐頭食品、嬰兒配方奶粉與砂糖，以及醫療用品、器材與藥品，另有帳篷與毛毯。埃及紅新月會的工作團隊已在現場與巴勒斯坦紅新月會及聯合國相關機構密切協調，以確保援助物資能順利運抵有需要的民眾手中。

後續談判4大癥結

有4大議題尚未納入目前的停火協議，恐怕成為後續談判的癥結，包括戰後加薩治理、哈瑪斯解除武裝、國際安全任務與以軍全面撤出。

川普的計畫規定，戰後的加薩應由一個巴勒斯坦技術官僚委員會治理，而非哈瑪斯。哈瑪斯表示對此持開放態度，但許多細節仍待協商。

而哈瑪斯依川普計畫必須繳械，其成員可尋求特赦或離開加薩赴海外流亡。這是以色列的關鍵要求，但哈瑪斯官員過去曾對此持強烈保留態度。

美方框架要求在戰後加薩部署「國際穩定部隊」負責維持安全，但這不在現行協議之內。即便只是構想本身也存在重大疑問：哪些國家會派兵、如何執行任務、以及能否發揮實效。

現行協議仍允許以軍駐紮在整個加薩走廊，尚不清楚以色列何時、以及在何種條件下，才會同意全面撤軍。