波蘭欲訂新規 提高外國人獲得公民身分門檻

波蘭內政部提出新法案，計畫收緊外國人取得波蘭公民身分的條件。新法案規定外國人須在波蘭居住至少8年（其中3年臨時居留、5年永久居留），且須通過社會融入考試及簽署效忠宣言。

波蘭在過去10年經歷歷史性移民潮。根據歐盟統計局統據，2017至2022年間，波蘭連續6年頒發給非歐盟公民的首次居留許可數量居歐盟之首。2023年，獲得波蘭公民身分的外國人達到創紀錄的1萬6342人，較10年前增加4倍。

然而，這一現象引發部分社會群體反彈，去年出現多場反移民示威，也促使總理圖斯克（Donald Tusk）領導的政府推出更嚴格的移民政策。隨著社會氛圍轉趨保守，總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在競選期間以「波蘭優先」的移民主張成功當選。

根據波蘭英文網路媒體波蘭筆記（Note FromPoland）報導，波蘭內政部在公告中指出：「成為波蘭公民是一種特權，也是一項責任。波蘭公民身份不僅僅是一份文件，而是一種基於價值觀與社群歸屬的承諾。」

內政部副部長羅古斯卡（Magdalena Roguska）補充說，授予公民身份的過程應確保新公民「真正尊重波蘭文化、傳統與法律，並忠於國家」。

納夫羅茨基一週前向議會提交自己的版本，主張將入籍居留年限延長至10年，並以「優先保障波蘭人利益」為核心理念。

波蘭內政部表示，將於10月27日舉辦公開辯論，邀請納夫羅茨基總統共同討論兩項法案，以期在不政治化的前提下達成共識。

新提案的核心包括新增「融入測驗」，除語言能力外，還須評估申請人對波蘭歷史、價值與法律的了解，以及他們在波蘭的社會參與度。通過測驗者必須簽署效忠宣言，承諾維護波蘭憲法與國家利益。

根據現行制度，外國人申請公民身份須至少3年永久居留，部分特例（如持有「波蘭人卡」者或遣返後裔）可縮短年限。內政部的新方案不僅適用於一般申請人，也涵蓋總統裁量授予公民身分的個案，意在防止政治性審批。

內政部在聲明中強調：「這些改變旨在保障現有公民的權益，並確保新公民的忠誠與文化認同。」

要讓新法案生效，仍需獲得執政聯盟控制的議會通過，並取得總統的簽署。觀察人士認為，兩方雖理念接近，但在具體條件上仍存在「象徵性競爭」，反映波蘭政治版圖中對移民議題的保守化趨勢。