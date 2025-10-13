快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

波蘭欲訂新規 提高外國人獲得公民身分門檻

中央社／ 華沙12日專電

波蘭內政部提出新法案，計畫收緊外國人取得波蘭公民身分的條件。新法案規定外國人須在波蘭居住至少8年（其中3年臨時居留、5年永久居留），且須通過社會融入考試及簽署效忠宣言。

波蘭在過去10年經歷歷史性移民潮。根據歐盟統計局統據，2017至2022年間，波蘭連續6年頒發給非歐盟公民的首次居留許可數量居歐盟之首。2023年，獲得波蘭公民身分的外國人達到創紀錄的1萬6342人，較10年前增加4倍。

然而，這一現象引發部分社會群體反彈，去年出現多場反移民示威，也促使總理圖斯克（Donald Tusk）領導的政府推出更嚴格的移民政策。隨著社會氛圍轉趨保守，總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在競選期間以「波蘭優先」的移民主張成功當選。

根據波蘭英文網路媒體波蘭筆記（Note FromPoland）報導，波蘭內政部在公告中指出：「成為波蘭公民是一種特權，也是一項責任。波蘭公民身份不僅僅是一份文件，而是一種基於價值觀與社群歸屬的承諾。」

內政部副部長羅古斯卡（Magdalena Roguska）補充說，授予公民身份的過程應確保新公民「真正尊重波蘭文化、傳統與法律，並忠於國家」。

納夫羅茨基一週前向議會提交自己的版本，主張將入籍居留年限延長至10年，並以「優先保障波蘭人利益」為核心理念。

波蘭內政部表示，將於10月27日舉辦公開辯論，邀請納夫羅茨基總統共同討論兩項法案，以期在不政治化的前提下達成共識。

新提案的核心包括新增「融入測驗」，除語言能力外，還須評估申請人對波蘭歷史、價值與法律的了解，以及他們在波蘭的社會參與度。通過測驗者必須簽署效忠宣言，承諾維護波蘭憲法與國家利益。

根據現行制度，外國人申請公民身份須至少3年永久居留，部分特例（如持有「波蘭人卡」者或遣返後裔）可縮短年限。內政部的新方案不僅適用於一般申請人，也涵蓋總統裁量授予公民身分的個案，意在防止政治性審批。

內政部在聲明中強調：「這些改變旨在保障現有公民的權益，並確保新公民的忠誠與文化認同。」

要讓新法案生效，仍需獲得執政聯盟控制的議會通過，並取得總統的簽署。觀察人士認為，兩方雖理念接近，但在具體條件上仍存在「象徵性競爭」，反映波蘭政治版圖中對移民議題的保守化趨勢。

波蘭 內政部 移民

延伸閱讀

美廉社必買商品是什麼？ 內行人點名3物品：便宜又划算

前德總理梅克爾：波海國家、波蘭阻歐俄對話 之後俄侵烏

挪威於波蘭啟用烏克蘭軍事訓練基地 強化前線戰力

波蘭簽署連線北約燃料管線協議 提升戰時燃料供應

相關新聞

第一把刀被奪再拿第二把刀行兇 日本兵庫23歲女子對鄰居老翁割喉致死

日本兵庫縣尼崎市12日發生一起兇殺案，23歲女子明石愛花涉嫌殺害鄰居83歲老翁森松嘉親，附近居民說，老翁妻子手裡拿著一把...

加薩有和平？上萬兒童面臨永久創傷

目前在加薩至少有1萬7,000 名無人陪伴的兒童，未來即便加薩迎來和平，是否就能平安無事地長大？

哈瑪斯今提前釋放以色列人質！川普：加薩戰爭結束了

以哈停火協議邁入第三天，知情人士透露以色列與哈瑪斯將在當地時間13日上午8時（台灣時間同日下午1時）開始交換人質與巴勒斯...

加薩戰爭真結束了？以哈終戰進度一次看 接下來面臨4考驗

紐約時報報導，以色列與哈瑪斯上周正式停火，將在13日開始交換人質與巴勒斯坦囚犯，美國總統川普宣告「加薩戰爭結束了」。事實...

麥肯錫報告：中國稀土管制影響德國百萬就業人口

顧問公司麥肯錫最新研究顯示，德國約有100萬名勞工從事高度依賴稀土原料的產業，包括汽車製造、能源及航太。若中國中斷供應，...

移民路變窄 中國人瘋潤日卻樂見日本女首相整頓

高市早苗有望成為日本第一位女性首相，她的政見是強化外國人管理政策，媒體也多次報導，她主張補強現行法令，推動「日本人優先」，這對日本國內最大外籍族群很可能不利，卻意外獲得不少在日中國人的支持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。