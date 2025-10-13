荷蘭政府介入安世半導體 憂技術流向中國母企

快訊

中央社／ 阿姆斯特丹12日綜合外電報導

荷蘭政府今天表示，已對半導體製造商安世半導體（Nexperia）進行干預，原因是擔憂關鍵技術可能被轉移至中國母公司聞泰科技（Wingtech）。

路透社報導，安世半導體主要生產汽車與消費性電子產品所用的晶片。

荷蘭經濟部指出，這項干預係針對公司行政管理缺失，將允許政府在必要時撤銷或阻止有害決策，不過公司日常生產作業可繼續運作。

安世半導體發言人表示，公司一向遵守「所有相關法律與法規、出口管制及制裁規定」。

安世半導體為全球重量級簡易電腦晶片製造商，產品包括二極體和電晶體等基本元件。

荷蘭經濟部在聲明中表示，此次干預係依確保危急時刻關鍵物資供應的相關法律進行，屬於「極特殊」情況，同時未來可能遭到上訴挑戰。

半導體 荷蘭 法律

