荷蘭政府介入安世半導體 憂技術流向中國母企

高市早苗有望成為日本第一位女性首相，她的政見是強化外國人管理政策，媒體也多次報導，她主張補強現行法令，推動「日本人優先」，這對日本國內最大外籍族群很可能不利，卻意外獲得不少在日中國人的支持。

2025-10-13 08:00