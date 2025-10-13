哈瑪斯今提前釋放以色列人質！ 川普：加薩戰爭結束了

以哈停火協議邁入第三天，知情人士透露以色列與哈瑪斯將在當地時間13日上午8時（台灣時間同日下午1時）開始交換人質與巴勒斯坦囚犯。美國總統川普啟程前往以色列前宣告「加薩戰爭結束了」；與此同時，世界各國領袖也將齊聚埃及，參與和平峰會。

CNN報導，川普於當地12日搭乘空軍一號前往以色列途中，被問及以哈停火是否能維持時信心表示：「我認為這次會維持下去」，他補充說，有許多理由相信協議能維持，其中之一是各界已經對衝突感到厭倦，「這場衝突已經持續好幾個世紀，好嗎？不只是最近，而是幾個世紀。我想大家真的累了。是的，停火將會持續。」

他接著表示：「加薩戰爭結束了，戰爭結束了，你們明白嗎？」問及對這個地區的前景，他表示，「加薩將恢復正常」。

川普此行將先暫訪以色列接見人質家屬，並赴耶路撒冷國會發表演說，隨後轉往埃及夏姆錫克共同主持加薩和平高峰會。

依據以哈停火協議，哈瑪斯將在當地13日正午12時（台灣時間同日下午5時）前釋放所有人質，以色列舉國正殷切等待最後一批人質返家。

一名知情人士向CNN透露，以色列人質家屬已被通知於13日上午7時30分（台灣時間正午12時30分）抵達位於以色列與加薩邊界附近的雷姆軍事基地（Re'im）。雷姆基地是預計人質越過邊境後的接收地點。消息人士指出，家屬被告知，以色列預期人質釋放將於當地時間早上8時（台灣時間下午1時）開始。

人質將由哈瑪斯交給紅十字會，隨後由以軍在加薩的部隊接手，在邊境接待中心接受初步照護並與家人團聚後，送往醫院進一步治療。

華爾街日報報導，哈馬斯此前經過中間人告知以色列，目前有20名人質倖存，這是哈瑪斯首度確認掌握人質的人數，這也回應外界憂心哈瑪斯能否在受到重創且分裂的狀態下，迅速集中所有存活人質，並表示人質釋放的進度可能會加快。