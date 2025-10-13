加薩停火奏效 聯合國：人道援助有「實質進展」

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）表示，自停火協議於10日生效以來，加薩走廊的援助行動已有「實質進展」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國人道事務協調廳今天發聲明表示：「這是自3月以來，烹飪用瓦斯首次進入加薩走廊。一整天都有更多為流離失所家庭準備的帳篷、冷凍肉類、新鮮水果、麵粉及藥品持續運入加薩。」

聲明也指出：「聯合國與夥伴在加薩南部和北部共分發數十萬份熱食和麵包。」

隨著加薩數個地區放寬通行限制，人道救援團隊得以檢查主要道路是否有爆裂物威脅，並協助易淹區的流離失所家庭為過冬做準備。

聯合國人道事務協調廳表示，以色列已批准更多援助物資運送，使獲准進入的物資總量達19萬公噸，其中包括食物、搭建避難所的材料、藥品等其他必需品。

聯合國人道事務協調廳說：「這才只是開始。」並補充說，根據60天停火應對計畫，聯合國人道事務協調廳將擴大援助行動，盡力向加薩幾乎所有居民提供救命援助與基本服務。