麥肯錫報告：中國稀土管制影響德國百萬就業人口

顧問公司麥肯錫最新研究顯示，德國約有100萬名勞工從事高度依賴稀土原料的產業，包括汽車製造、能源及航太。若中國中斷供應，恐有多達400萬個直接與間接工作機會，約3700億歐元產值面臨威脅，相當於德國國內生產毛額9%。

中國9日宣布，凡涉及稀土開採與加工技術的出口，今後皆須事前取得核准，進一步加大出口管制。全球高度依賴中國稀土，在美中貿易對抗博弈之際，北京的稀土政策調整也牽動德國產業神經。

根據德國產經媒體「商報」（Handelsblatt）取得的麥肯錫內部分析報告，製造過程使用稀土的產業，如汽車製造、再生能源設備、半導體、機械及航太，每年為德國經濟貢獻約1500億歐元（約新台幣5.3兆），並帶動約300萬名間接受益勞工。

一旦中國限制稀土出口，直接與間接影響合計恐達3700億歐元（約新台幣13.1兆），約占德國國內生產毛額（GDP）9%，對就業及德國核心工業都會構成衝擊。

德國經濟研究所（IW）專家貝爾（Cornelius Bähr）表示，麥肯錫的估算合理。根據IW先前研究，德國約有130萬名勞工從事含稀土成分產品的製造，一旦供應中斷，對就業將會有很大影響。

麥肯錫德國辦公室合夥人霍夫曼（ChristianHoffmann）告訴商報，過去產業界對原物料議題的關注多聚焦於價格波動，如今更重要的是，供給量是否能足以支持生產。

以製造光纖、半導體及軍事設備的重要材料的「鍺」（Germanium）為例，中國去年底宣布停止對美出口，並大幅減少對歐盟供應，導致今年上半年歐洲進口量較去年同期減少近6成。有原物料公司透露，歐洲企業起初低估風險，如今「市場正陷入恐慌，產業界一片震驚」。

霍夫曼指出，過去幾年德國雖多次提出確保關鍵原料供應的倡議，但每當市場短期趨穩，相關政策就被擱置。他表示，許多企業直到最近才意識到，原物料供應安全需要長遠戰略。

霍夫曼肯定聯邦政府去年設立的「原物料基金」（Rohstoff-Fonds）計畫，認為這是協助企業開發中國以外稀土新來源的正確方向。

該基金由德國國有復興信貸銀行（KfW）承擔專案保證責任，藉此降低企業風險並提供投資誘因，政府也將補貼成本差距，以減少中國低價稀土競爭優勢。

霍夫曼建議應推動跨產業合作，由製造業、礦業、學術界、銀行及私募基金共同參與，從原料開採、加工到儲存建立完整供應鏈，並可成立專門採購聯盟或貿易平台，強化在國際原料市場的談判能力，進一步保障德國就業與工業前景。