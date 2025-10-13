人質將獲釋 和平峰會前以色列宣告戰勝

快訊

中央社／ 耶路撒冷12日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯準備釋放倖存人質之際，以色列今天宣布在戰爭中取得勝利。人質獲釋是美國總統川普加薩和平計畫關鍵一步。川普將到埃及主持和平高峰會。

法新社報導，根據擬議的路線圖，哈瑪斯（Hamas）交還所有人質後，以色列將釋放約2000名囚犯作為交換。

但直到今天深夜，談判代表仍就最終安排進行激烈協商。兩名哈瑪斯消息人士告訴法新社，哈瑪斯堅持以色列必須將7名巴勒斯坦領導高層納入釋放名單中。

儘管如此，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）對和平計畫依然充滿信心。

他引用聖經經文說：「這是令人動容的一夜、流淚和歡慶的一夜，因為明天我們孩子將回到我們國境。」

「我們一起達成巨大勝利，令全世界為之一驚的勝利…但與此同時我必須告訴大家，戰鬥尚未結束。」

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）同樣宣稱勝利。

他說：「我們過去兩年施加的軍事壓力，配合相輔相成的外交措施，構成了對哈瑪斯的勝利。」

尼坦雅胡辦公室發言人貝卓西安（ShoshBedrosian）表示，人質將於明天清晨開始獲釋，以色列「預期全部20名倖存人質將一同獲釋」。

貝卓西安指出：「一旦以色列確認預計於明天獲釋的我們所有人質已全數越境進入以色列，巴勒斯坦囚犯才會被釋放。」

根據協議，哈瑪斯將釋放2023年10月7日跨境突襲時綁架、剩餘的47名人質（包括生還與罹難者），並且預計會歸還一名於2014年加薩戰爭中陣亡以軍的遺骸。

美國總統專機空軍一號（Air Force One）已經從華府附近的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛。川普結束以色列之行後，將與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持在埃及紅海城市夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的20多國領袖高峰會。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、西班牙總理桑傑士（PedroSanchez）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都將出席。

以色列與哈瑪斯官方則證實，兩方官員都不與會。

