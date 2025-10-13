墨西哥暴雨成災 至少奪44命
墨西哥政府今天表示，連日豪雨引發洪災，已造成至少44人喪生。
路透社報導，熱帶風暴普莉希拉（Priscilla）和芮孟（Raymond）帶來暴雨，導致5個州發生山崩並引發洪災。
根據政府聲明指出，韋拉克魯斯州（Veracruz）有18人罹難，希達哥州（Hidalgo）16人、普艾布拉州（Puebla）9人、克雷塔羅州（Queretaro）1人。
總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府正啟動應變計畫，協助139個受災城鎮。
墨西哥軍方發布的照片顯示，士兵以充氣橡皮艇撤離災民，部分房舍被泥水淹沒，救難人員在街道上及腰的大水中艱難前行。
薛恩鮑姆透過社群平台X表示：「我們持續關注韋拉克魯斯州、希達哥州、普艾布拉州、克雷塔羅州和聖路易波多西州（San Luis Potosi）的緊急狀況，與各州長和各聯邦機構協調合作。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言