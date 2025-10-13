墨西哥暴雨成災 至少奪44命

中央社／ 墨西哥市12日綜合外電報導

墨西哥政府今天表示，連日豪雨引發洪災，已造成至少44人喪生。

路透社報導，熱帶風暴普莉希拉（Priscilla）和芮孟（Raymond）帶來暴雨，導致5個州發生山崩並引發洪災。

根據政府聲明指出，韋拉克魯斯州（Veracruz）有18人罹難，希達哥州（Hidalgo）16人、普艾布拉州（Puebla）9人、克雷塔羅州（Queretaro）1人。

總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府正啟動應變計畫，協助139個受災城鎮。

墨西哥軍方發布的照片顯示，士兵以充氣橡皮艇撤離災民，部分房舍被泥水淹沒，救難人員在街道上及腰的大水中艱難前行。

薛恩鮑姆透過社群平台X表示：「我們持續關注韋拉克魯斯州、希達哥州、普艾布拉州、克雷塔羅州和聖路易波多西州（San Luis Potosi）的緊急狀況，與各州長和各聯邦機構協調合作。」

塔羅 墨西哥 風暴

延伸閱讀

花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

墨西哥豪雨肆虐 全國洪患至少37人死亡

墨西哥國會暫緩審議加徵關稅提案 延到11月再說

才斷絕父女關係！吳宗憲第4個女兒出事了 緊急求助詹仕偉

相關新聞

哈瑪斯13日釋放以色列48人質 50萬人集會翹首

美國總統川普居間的加薩停火協議十日生效，根據該協議，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯應在十三日正午十二時（台灣時間同日下午五時）前...

強調不派美軍 美籌組國際部隊維穩加薩

華爾街日報日前報導，美國官員已正商討組建一支數千名兵力的「國際維穩部隊」（ＩＳＦ），其任務旨在確保戰後加薩的安全。如何組...

自民黨可能丟掉執政權 日相選舉推演三劇本

日本公明黨退出自民黨領導的執政聯盟後，金融市場將面臨更高的政局不確定性。隨著距離日本國會恢復開議、選出新首相只剩不到十天...

牆外文摘：新冷戰的重點不在科技

（德國之聲中文網）時事節目“不明白播客”主持人袁莉采訪前中國問題專家、前美國駐華外交官、現任基辛格中美研究所所長戴博（Robert Daly），討論中美關系新進展。 戴博表示，很多美國人覺得中美

川普將主持加薩和平峰會

美國總統川普和埃及總統塞西13日下午將在埃及共同主持加薩和平峰會，英法等逾20國領袖也都將出席和平計畫的簽署儀式。川普當...

與巴基斯坦鬧僵 阿富汗轉向擴大與印度關係

阿富汗神學士政府和印度外交部長十日在新德里會晤，是雙方數十年來最高層交流，但神學士國防部同日指控印度宿敵、昔日支持神學士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。