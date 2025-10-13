墨西哥暴雨成災 至少奪44命

墨西哥政府今天表示，連日豪雨引發洪災，已造成至少44人喪生。

路透社報導，熱帶風暴普莉希拉（Priscilla）和芮孟（Raymond）帶來暴雨，導致5個州發生山崩並引發洪災。

根據政府聲明指出，韋拉克魯斯州（Veracruz）有18人罹難，希達哥州（Hidalgo）16人、普艾布拉州（Puebla）9人、克雷塔羅州（Queretaro）1人。

總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府正啟動應變計畫，協助139個受災城鎮。

墨西哥軍方發布的照片顯示，士兵以充氣橡皮艇撤離災民，部分房舍被泥水淹沒，救難人員在街道上及腰的大水中艱難前行。

薛恩鮑姆透過社群平台X表示：「我們持續關注韋拉克魯斯州、希達哥州、普艾布拉州、克雷塔羅州和聖路易波多西州（San Luis Potosi）的緊急狀況，與各州長和各聯邦機構協調合作。」