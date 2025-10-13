法新：加薩調解國和平峰會將簽文件擔保落實停火

中央社／ 埃及夏姆錫克12日綜合外電報導

一名外交消息人士告訴法新社，加薩停火協議的調解國明天將在埃及紅海度假勝地夏姆錫克舉行的高峰會中簽署一份文件，以保證協議得到落實。

曾就簽署儀式聽取簡報的這名外交官告訴法新社：「簽署方將作為擔保國，包括美國、埃及、卡達，可能還有土耳其。」埃及外交部稍早指出，預計在由美國和埃及共同主辦的該場會議期間，將簽署一份結束加薩戰爭的文件。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）就美國總統川普所提加薩和平計畫第一階段達成協議。川普和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）明天將在夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）共同主持加薩和平高峰會，預計超過20國領袖將出席。

埃及 外交部 美國

延伸閱讀

和平峰會前停火獲維持 以色列估所有人質數小時內獲釋

逾50萬人返加薩市…以色列為了釋囚 將受刑人移監

伊朗外長：對以色列會遵守加薩停火協議沒信心

以色列人質獲釋倒數！50萬人高喊「謝謝川普」 哈瑪斯急召7000武裝分子

相關新聞

哈瑪斯13日釋放以色列48人質 50萬人集會翹首

美國總統川普居間的加薩停火協議十日生效，根據該協議，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯應在十三日正午十二時（台灣時間同日下午五時）前...

強調不派美軍 美籌組國際部隊維穩加薩

華爾街日報日前報導，美國官員已正商討組建一支數千名兵力的「國際維穩部隊」（ＩＳＦ），其任務旨在確保戰後加薩的安全。如何組...

自民黨可能丟掉執政權 日相選舉推演三劇本

日本公明黨退出自民黨領導的執政聯盟後，金融市場將面臨更高的政局不確定性。隨著距離日本國會恢復開議、選出新首相只剩不到十天...

牆外文摘：新冷戰的重點不在科技

（德國之聲中文網）時事節目“不明白播客”主持人袁莉采訪前中國問題專家、前美國駐華外交官、現任基辛格中美研究所所長戴博（Robert Daly），討論中美關系新進展。 戴博表示，很多美國人覺得中美

川普將主持加薩和平峰會

美國總統川普和埃及總統塞西13日下午將在埃及共同主持加薩和平峰會，英法等逾20國領袖也都將出席和平計畫的簽署儀式。川普當...

與巴基斯坦鬧僵 阿富汗轉向擴大與印度關係

阿富汗神學士政府和印度外交部長十日在新德里會晤，是雙方數十年來最高層交流，但神學士國防部同日指控印度宿敵、昔日支持神學士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。