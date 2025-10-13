法新：加薩調解國和平峰會將簽文件擔保落實停火
一名外交消息人士告訴法新社，加薩停火協議的調解國明天將在埃及紅海度假勝地夏姆錫克舉行的高峰會中簽署一份文件，以保證協議得到落實。
曾就簽署儀式聽取簡報的這名外交官告訴法新社：「簽署方將作為擔保國，包括美國、埃及、卡達，可能還有土耳其。」埃及外交部稍早指出，預計在由美國和埃及共同主辦的該場會議期間，將簽署一份結束加薩戰爭的文件。
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）就美國總統川普所提加薩和平計畫第一階段達成協議。川普和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）明天將在夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）共同主持加薩和平高峰會，預計超過20國領袖將出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言