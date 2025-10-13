法新：加薩調解國和平峰會將簽文件擔保落實停火

一名外交消息人士告訴法新社，加薩停火協議的調解國明天將在埃及紅海度假勝地夏姆錫克舉行的高峰會中簽署一份文件，以保證協議得到落實。

曾就簽署儀式聽取簡報的這名外交官告訴法新社：「簽署方將作為擔保國，包括美國、埃及、卡達，可能還有土耳其。」埃及外交部稍早指出，預計在由美國和埃及共同主辦的該場會議期間，將簽署一份結束加薩戰爭的文件。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）就美國總統川普所提加薩和平計畫第一階段達成協議。川普和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）明天將在夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）共同主持加薩和平高峰會，預計超過20國領袖將出席。