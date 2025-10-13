和平峰會前停火獲維持 以色列估所有人質數小時內獲釋

中央社／ 開羅12日綜合外電報導

以色列政府今天表示，預計遭到扣押在加薩走廊的所有倖存人質將於明天獲釋。巴勒斯坦方面則等待著以色列釋放數以百計囚犯，以及援助物資大舉湧入陷入飢荒的加薩。

美聯社報導，以色列國防軍總參謀長薩米（EyalZamir）在聲明中表示：「在幾個小時內，我們全都會團聚。」

美國總統川普計劃今天稍晚啟程訪問以色列和埃及，讚頌上週宣布的停火協議。這項協議為這場進行兩年戰事的終結帶來希望。

以色列政府發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）指出：「我們預計所有20名倖存人質將會同時被移交給紅十字會（Red Cross），以6到8輛車進行護送。」她並表示，以色列不預期武裝分子會像過去幾輪換俘時那樣以公開方式進行。

貝卓西安說，人質將被送往軍事基地與家人團聚，如有需要則會直接送醫治療。

在所有人質獲釋後，以色列準備釋放約2000名巴勒斯坦囚犯，並接收28名據信已經死亡人質的遺體。貝卓西安表示，軍方計劃在加薩為他們舉行悼念儀式。

以色列人質和失蹤者協調員赫希（Gal Hirsch）指出，一個國際專案小組將就未於72小時內被送回的罹難人質所在展開追查。官員表示，部分人質遺體可能埋在瓦礫堆下，搜尋工作恐需時日。

至於巴勒斯坦囚犯獲釋時間尚未公布。他們包括250名遭判無期徒刑者，以及於這場戰爭期間在加薩被捕，但未被起訴的1700人。

在加薩邊境，大幅增加援助進入的籌備工作正在進行中。負責加薩人道援助的以軍單位表示，根據協議，每天通關卡車可望增至約600輛。

埃及表示，今天將派400輛援助卡車進入加薩。美聯社畫面顯示，數十輛卡車已通過拉法（Rafah）邊境關卡埃及一側。埃及紅新月會（Egyptian RedCrescent）指出，這批卡車載有醫療物資、帳篷、毛毯、糧食和燃料，預計會先前往克瑞沙洛（KeremShalom）關卡的檢查區接受以軍檢查。

根據白宮公布的行程，積極斡旋促成停火的川普預計明天上午抵達以色列。他將與人質家屬會面，並在以色列國會（Knesset）發表演說。

川普之後將前往埃及。根據埃及總統塞西（AbdelFattah al-Sisi）辦公室，川普將與區域和國際領袖共同主持明天的「和平高峰會」。

