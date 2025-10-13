與巴基斯坦鬧僵 阿富汗轉向擴大與印度關係

阿富汗神學士政府和印度外交部長十日在新德里會晤，是雙方數十年來最高層交流，但神學士國防部同日指控印度宿敵、昔日支持神學士對抗美軍的巴基斯坦空襲阿富汗邊境領土，還侵犯首都喀布爾空域。紐約時報日前報導，這是地緣政治緊張升級的跡象。

神學士政府外長穆塔奇上周會晤印度外長蘇杰生時，蘇杰生說，印度將升級駐喀布爾代表團成為完備的大使館。此舉將使雙方外交關係升至數十年最高層級，但印度尚未正式承認神學士政府。印度駐喀布爾大使館在神學士首度掌權的一九九○年代關閉，過去四年開放，惟其角色縮減。

蘇杰生也說，印度將擴大對阿富汗援助。穆塔奇則強調兩國連結深厚，希望增加經濟交流，也邀印度投資阿富汗的採礦等領域。穆塔奇也說，不會容許任何團體從阿富汗境內威脅其他人。

穆塔奇當時避談喀布爾九日傳出爆炸的相關問題，但證實巴克迪卡邊境沿線遭受的空襲，指稱這是巴基斯坦政府的重大錯誤，神學士希望與巴基斯坦、印度都建立良好關係，但這必須是互惠，不能一廂情願。

巴基斯坦政府近廿年來持續對抗「巴基斯坦神學士」（ＴＴＰ）武裝團體民兵，並已指控其策畫在印度情報單位協助下，從阿富汗的藏身處重新發動跨境攻擊，阿富汗官員對此否認。法新社十一日報導說，阿富汗神學士和ＴＴＰ不同，但雙方連結密切。

印巴兩個核武國家五月曾短暫爆發軍事衝突。另一方面，巴基斯坦曾在神學士廿年叛亂行動中加以庇護，但自神學士重掌喀布爾，雙方關係急轉直下。

紐時引述幾名分析家說，新德里正設法從中得利。巴基斯坦若真的襲擊喀布爾，將是重大升級，其時間點也很可能向神學士高層就其與印度關係轉趨熱絡傳遞某種訊號。