阿富汗、巴基斯坦邊境交火 傳數百死傷

聯合報／ 國際中心／綜合報導
神學士武裝部隊在阿富汗與巴基斯坦的邊界守衛。歐新社
神學士武裝部隊在阿富汗與巴基斯坦的邊界守衛。歐新社

巴基斯坦阿富汗邊界多處十一日晚間出現激烈交火，阿富汗神學士（塔利班）部隊攻擊巴軍哨所。巴基斯坦總理夏立夫十二日強烈譴責阿方行為，矢言做出強力且有效的回應，並強調巴基斯坦的國防沒有妥協餘地。

神學士政府說，共擊斃巴軍五十八人，並造成卅名巴軍受傷，神學士部隊則僅有九人身亡；反觀巴軍表示，只有廿三名官兵陣亡，兩百多名神學士相關部隊人員死亡。

巴基斯坦安全官員指稱，阿方無端發動攻擊，雙方在邊界逾六處地點交火，巴軍摧毀多個神學士部隊哨所。神學士部隊則宣稱，攻占廿五個巴基斯坦邊境哨所。根據巴基斯坦安全單位公布的影片，巴軍朝阿富汗境內開槍並砲轟，火光照亮整個夜空。

鑑於巴基斯坦日前空襲阿富汗首都喀布爾和阿富汗東部一個市集，阿富汗國防部發言人聲稱，十一日的行動旨在回應巴基斯坦侵犯阿富汗空域，而阿方的攻擊已於當天午夜結束，「若巴方再侵犯我國空域，我們的武裝部隊已準備好捍衛領空，並會做出強烈回應」。

巴方暫未回應這場衝突是否已結束。美國領導的盟軍部隊二○二一年撤離阿富汗，神學士同年即奪回統治權，兩國漫長的邊界達二六○○公里，而自該年以來，兩國就多次在彼此邊境地區爆發衝突。有巴基斯坦安全官員日前對路透說，該國前述的空襲行動是鎖定當時正在喀布爾一輛車內的武裝團體「巴基斯坦神學士」領袖，尚不清楚此人生死。

阿富汗外長穆塔奇十二日在訪問印度時表示，相關情勢已獲控制，「我們十一日晚間的行動達成目標。我國的盟邦卡達及沙烏地阿拉伯，都呼籲必須立刻停戰，戰爭目前停了」。

開柏普赫圖赫瓦省等巴基斯坦西北部多個地區十日才發生攻擊事件，導致廿三人死亡，其中廿人為安全人員，三人是平民。巴基斯坦神學士十一日宣稱，該事件是其所為。而該團體和阿富汗神學士政權關係密切。

巴基斯坦 阿富汗 神學士

