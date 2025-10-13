阿拉伯6國 以哈交戰時悄與以色列合作

華盛頓郵報十一日引述外洩的美國文件獨家報導，六個阿拉伯國家儘管譴責加薩戰爭，仍於戰爭期間在美軍中央司令部促成下，悄悄擴大與以色列軍方的合作。前述軍事聯繫一度在以色列九月空襲卡達後陷入危機，現在則可能在監督新的加薩停火上扮演要角。

過去三年，以色列與阿拉伯六國高階軍官曾在巴林、埃及、約旦、卡達舉行過規畫會議，包括去年五月曾在卡達重要美軍設施烏代德空軍基地開會。另在一月，美軍曾於肯塔基州坎貝爾堡陸軍基地訓練夥伴偵測並消除地道威脅；地道是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩對抗以軍的關鍵工具。

文件顯示，伊朗的威脅是美軍促進以阿國家拉近連結的驅動力，其中一份文件稱伊朗和其結盟的民兵為「邪惡軸心」，另有一份涵蓋加薩和葉門的飛彈設置圖，這兩地均有伊朗盟友掌權。

國際調查記者同盟（ＩＣＩＪ）取得並經華郵檢閱的五份美軍中央司令部ＰＰＴ簡報中，詳述美軍所謂「區域安全架構」創建情形。除了以色列和卡達，還納入巴林、埃及、約旦、沙烏地阿拉伯、阿聯。這些文件也稱科威特、阿曼是潛在夥伴。

文件指出，該架構重點在於對抗伊朗飛彈的防空計畫，這在過去三年從理論成為現實。以色列和阿拉伯國家二○二二年簽署該計畫，同意協調軍演與採購裝備促使計畫成真。去年，美軍中央司令部成功將多個夥伴國連結到其系統，讓這幾國能向美軍提供雷達和感測器資料，並查看各夥伴綜合而成的資料。

美軍官員曾公開承認這項夥伴關係存在，但未談到以阿相關合作的程度。二○二二年美軍中央司令部時任司令麥肯錫在國會作證說，該夥伴關係是建立在促進以阿關係正常化的「亞伯拉罕協議」動能。

儘管以阿安全合作在閉門會議不斷擴大，埃及、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯領袖仍譴責以方在加薩的行動等同種族滅絕。一位匿名美國前國防官員說，以阿前述接觸反映雙方的務實關係，以及阿拉伯國家對以軍實力的尊重。

關注中東問題的加拿大渥太華大學教授朱諾說，波灣國家很擔心失去束縛的以色列將有何行動，但也依賴美國作為安全擔保國且非常擔憂伊朗。