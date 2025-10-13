聽新聞
強調不派美軍 美籌組國際部隊維穩加薩

聯合報／ 編譯廖振堯、茅毅／連線報導
美國官員正商討組建「國際維穩部隊」確保戰後加薩安全。圖為幾名以色列軍人十二日坐在以色列和加薩邊境的裝甲車上。路透
美國官員正商討組建「國際維穩部隊」確保戰後加薩安全。圖為幾名以色列軍人十二日坐在以色列和加薩邊境的裝甲車上。路透

華爾街日報日前報導，美國官員已正商討組建一支數千名兵力的「國際維穩部隊」（ＩＳＦ），其任務旨在確保戰後加薩的安全。如何組成尚未敲定，可能來自阿拉伯聯合大公國、埃及、土耳其、摩洛哥、印尼和幾個中亞國家。

另據其他外媒報導，ＩＳＦ將在加薩負責發展並培訓一支巴勒斯坦警力，將讓其成為維護加薩長期安全的機構，巴勒斯坦的警察未來將與以色列及埃及合作，以確保加薩的安全。

解除哈瑪斯武裝成難題

建立ＩＳＦ也面臨諸多挑戰，首先是如何解除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的武裝。相關國家的外交人員已商討使哈瑪斯戰士手中武器「除役」的程序，預計在下個階段的談判中制定，很可能在人質獲釋後才開始談判。

早在拜登政府時期就已初步規畫ＩＳＦ，包含後勤、運輸、情報和支援等層面，由駐埃及的美國將領督導。埃及則是阿拉伯和其他國際部隊部署加薩前的中轉點。但拜登政府排除向加薩派遣美軍的可能性，考慮由埃及或阿聯的指揮官領導這支國際部隊。

美軍抵以監督加薩停火

另外，協助監督加薩停火的兩百名美軍官兵十一日開始抵達以色列，這代表一項格外複雜作為的開端，除了維護加薩脆弱的和平，還要建立治理戰後加薩的框架。這兩百人隸屬司令古柏領導的美國中央司令部，也將組織讓人道援助物資進入加薩，以及對加薩的後勤和安全協助。白宮已強調，美軍不會進入戰後的加薩。

美扮重建加薩重要角色

美國政府已迴避大力「改造」其他國家與地區，即所謂「國家建設」或「國家建構」，改以著重捍衛其本土所在的西半球安全。不過卸任和現任的美國官員指稱，美國在政治及軍事上的角色，對鞏固加薩停火協議，以及將川普的加薩和平計畫第一階段變為持久和平勢必不可少。

根據前述計畫，加薩將由一個巴勒斯坦技術官僚委員會管理，該委員會再受「和平理事會」監督，並由川普親自領導該理事會，其成員包括英國前首相布萊爾。

組建前述的技術官僚委員會可能具挑戰性。一位前美國官員說，加薩約三萬名技術、行政及安全人員，這些人的薪資由巴勒斯坦自治政府支付，他們可能有助維持對加薩居民提供的必要服務，並開始轉型為加薩的巴勒斯坦行政機構，如同川普的計畫。

然各方政治分歧恐使加薩治理計畫很複雜，例如阿聯堅持巴勒斯坦自治政府必須結構改革，才能在加薩最後正式的行政機構中扮演吃重角色。而沙烏地阿拉伯則持不同看法。一位消息人士十二日則對法新社指稱，哈瑪斯將不參與戰後加薩的治理。

美國 巴勒斯坦 埃及 哈瑪斯 美軍 川普 以色列

