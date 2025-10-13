哈瑪斯今釋放以色列48人質 50萬人集會翹首

美國總統川普居間的加薩停火協議十日生效，根據該協議，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯應在十三日正午十二時（台灣時間同日下午五時）前，釋放四十八名以色列和其他國家的人質，無論生死。廿一歲人質羅姆的父親布萊斯拉夫斯基十一日說，每一秒都覺得彷彿無盡的等待。

以色列十一日晚間約五十萬人在特拉維夫著名的「人質廣場」舉行集會，除了引頸翹望遭關押在加薩的人質獲釋回家，並感謝促成該協議的美國總統川普。

根據以色列總理內唐亞胡辦公室公布的行程，他十三日先在以色列國會和來訪的川普會面，緊接著川普在以色列國會接見人質家屬，並在以色列國會發表演說。之後他轉往埃及，在度假勝地夏姆錫克與埃及總統塞西共同主持加薩和平峰會，廿多國領袖及代表可望出席，法國、英國、義大利及西班牙將由領袖親自出席，並傳出已邀日本與加拿大與會。

布萊斯拉夫斯基在該廣場對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，「我只盼團聚的時刻到來，其他都不重要」。至於內唐亞胡是否應對前年十月七日以哈開戰，以及左右釋放人質和加薩終戰的談判直到上周才終於有所成果負責，布萊斯拉夫斯基則說，對政治不感興趣，「我只想要和平」。

兩年多來，特拉維夫幾乎每周六晚間都有民眾走上街頭，要求以色列政府加快談判，好讓人質獲釋返家。十一日晚間此一集會的規模與氣氛空前，除了有群眾高喊「謝謝川普」，還可見有群眾帶自製的「諾貝爾獎總統川普」。正訪以的美國中東特使威科夫、川普女兒伊凡卡及其夫婿庫許納也現身前述集會。但威科夫上台致詞時提到感謝內唐亞胡為該協議所做的努力時，現場卻爆出噓聲。

根據以色列非營利組織「人質與失蹤家庭論壇」估計，這場集會湧入約五十萬人。該組織表示，「我們的奮鬥還沒結束，直到最後一名人質回家前都不會停歇。全國人民正屏息以待」。許多以色列民眾殷切期盼，這將是最後一次為了讓人質歸來而走上街頭集會遊行。

根據該協議，在以軍撤至約定的撤軍界線後，哈瑪斯應在七十二小時內釋放四十八名人質，而其中廿人有望倖存。內唐亞胡辦公室十二日對以色列政府人質協調員赫西說，以方準備好「立即接收我們遭擄走的同胞」。

哈瑪斯高官哈姆丹指稱，十三日上午展開換囚行動，此外別無進展，前線的哈瑪斯戰士尚未回報相關具體安排。作為交換，以色列也應釋放約兩千名巴勒斯坦人，其中約二五○人是在以色列監獄服刑的囚犯，約一七○○人是兩年來在未被以色列當局控罪下，就遭抓捕的加薩巴人。以色列監獄管理局指稱，已將相關巴囚移送至遣返設施，「待政治高層下達指示」。加薩民防機構十一日則表示，十、十一日兩天已有逾五十萬巴人返回加薩北部家園。