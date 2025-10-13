聽新聞
自民黨可能丟掉執政權 日相選舉推演三劇本

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本公明黨退出自民黨領導的執政聯盟後，金融市場將面臨更高的政局不確定性。 （路透）
日本公明黨退出自民黨領導的執政聯盟後，金融市場將面臨更高的政局不確定性。 （路透）

日本公明黨退出自民黨領導的執政聯盟後，金融市場將面臨更高的政局不確定性。隨著距離日本國會恢復開議、選出新首相只剩不到十天，日本媒體盤點三種可能情境。

日媒報導，公明黨10日退出執政聯盟當天，已造成日本市場振盪，不僅日圓匯率止跌回升，日經225指數期貨也大跌，在三天連假過後，14日開盤時預料將迎來更劇烈的波動。

現在距離國會預訂開議日期只剩不到十天，且在野黨打算共推候選人，各政黨都在忙著確保自家候選人能獲得足夠選票。參眾兩院都將舉行首相指名選舉，但將以眾議院選出的人選為優先。若第一輪投票沒有候選人過半數，前兩高票將進行第二輪決選。

眾議院過半數需要233席，自民黨目前只有196席，前三大在野黨（立憲民主黨日本維新會、國民民主黨）則共有210席。

日媒盤點日相投票的三種可能結果，首先是自民黨新任黨魁高市早苗當選為首相，由自民黨自組少數政府執政黨，但這需要前三大在野黨無法團結、公明黨也拒絕支持在野黨人選，讓高市以196席取勝。

第二種情境是高市在其他政黨的協助下，當選為首相，但公明黨退出執政聯盟，可能降低國民民主黨或日本維新會攜手自民黨的意願。一些自民黨人士寄望七席無黨籍議員，能增加高市的票數。

第三種情境是三大在野黨團結共推候選人，擊敗高市早苗，讓自民黨2012年來首次失去執政權，達成執政輪替。目前唯一浮上檯面的人選是國民民主黨代表玉木雄一郎，因為他已拒絕支持立憲民主黨黨魁野田佳彥。野田10日未徹底否認支持玉木為共推候選人的可能性。

