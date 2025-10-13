聽新聞
川普將主持加薩和平峰會
美國總統川普和埃及總統塞西13日下午將在埃及共同主持加薩和平峰會，英法等逾20國領袖也都將出席和平計畫的簽署儀式。川普當日將先前往以色列會見總理內唐亞胡，並在以國國會發表談話。
埃及總統府11日表示，這場峰會將在紅海度假勝地夏姆錫克舉行，意在「終結加薩走廊戰爭，強化取得中東和平與穩定的努力，開啟區域安全及穩定的新時代」。
川普10日說，他將會見「來自世界各地眾多領袖」，他們受邀參加慶祝以哈達成停火協議的儀式。該協議是在美國、埃及、卡達和土耳其的斡旋下達成，藉以落實川普的上周公布的20點和平計畫。
聯合國秘書長古特瑞斯表示將赴會，英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼及西班牙總理桑傑士也將參與。法國總統馬克宏也確認將出席。目前尚不清楚內唐亞胡是否會現身，但哈瑪斯表示不會參與。哈瑪斯政治局成員巴德蘭（Hossam Badran）表示，先前有關加薩的談判，主要是「透過卡達與埃及斡旋」來進行。
這場峰會時值加薩和平計畫的第一階段，預計哈瑪斯將交還全數以色列人質，以國也將釋放250名巴勒斯坦囚犯和遭拘捕的1,700多位加薩居民。
