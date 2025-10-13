牆外文摘：新冷戰的重點不在科技

（德國之聲中文網）時事節目“不明白播客”主持人袁莉采訪前中國問題專家、前美國駐華外交官、現任基辛格中美研究所所長戴博（Robert Daly），討論中美關系新進展。

戴博表示，很多美國人覺得中美關系最重要的問題是科技方面，但是他認為，科技只不過是工具而已。美國之所以害怕中國在人工智能，或者量子論各方面會跑到美國的前面去，害怕的是中國會怎麼利用這些工具或者是這些武器。

他說：“所以我覺得美國和中國新冷戰的關鍵問題還是世界秩序。當然，沒有任何一個國家可以完全稱霸，這不可能。關鍵問題是哪一個國家塑造新的世界秩序的角色最大。換一句話說，還是意識形態，還是信仰問題。我們之所以不願意共產黨用它所謂的中國特色的一些國內治理原則來治理全世界，是因為我們反對它的專制、它的獨裁、它的極權主義。所以這歸根結底還是怎麼做人，還是意識型態的問題”，“所以關鍵是在這方面，我覺得兩個國家會繼續對著干。”

新冷戰的目標是什麼？

不過，戴博認為，中美競爭的目標不是要打敗中共。新冷戰的目標是什麼呢？是堅持“冷”這個詞，是不要打仗，是要維持和平。最後目標也不是有關中國的，是有關美國和它的全球環境。要堅持一個強化民主、透明、自由的世界秩序。“我覺得這是最重要不過的，因為這影響到我們所有的人生活，影響我們把孩子養大的環境。所以中國所有的非民主、不透明的國際行為，我們就是應該跟它鬥，而且應該非常投入。我覺得這個應該是我們的重點。”

中共貿易談判政治化

台灣“上報”發表文章《中共騙川、買日、嚇台、逼英、離美五手法》，作者宋國誠認為，除了繼續使用散播網絡假消息、大外宣、影響力操作（operation influence）、駭客攻擊等等傳統手法之外，中共正在編織“全球滲透網”。這種新開發的滲透手法，他稱之為“混和滲透”，混和了利誘、收買、驚嚇、干擾、報復和暗算，包括“欺騙滲透”、“購買滲透”、“恐嚇滲透”、“破壞滲透”和“後門滲透”，並分別運用在不同的國家，歸納為：騙川普、買日本、嚇台灣、逼英國、離美國五種手法。

據報道，9月中旬在西班牙馬德裡的美中貿易談判中，中共試圖以巨額資金，換取美國取消中國企業在美國經營的各種限制和取消關稅，並且要川普表態“反台獨”，支持中國的和平統一。宋國誠認為，這就是明習近平試圖進行“貿易談判的政治化”，試圖在美中貿易談判中，夾帶、偷渡台灣議題，也就是透過美國“間接買下台灣”，利誘川普進行“交易台灣”，可謂居心叵測。

“中國+南方”的國際秩序

作者說，今年9月底，中國正式成為“安地斯共同體”（CAN）的觀察員。這個由秘魯、厄瓜多爾爾、哥倫比亞和玻利維亞組成的“四國區域經濟組織”，是南美經濟一體化的重要平台。中國的加入，提供基建與貸款兩大誘因，還提供信用貸款、免簽政策，清潔能源與AI合作等等，就是為了拉攏南美、離間美國。中共自稱是“真正的多邊主義”，是足以取代美國的“另類選擇”，但真正目的卻是削弱美國在南美地區的主導優勢，誘使南美脫離美國，進一步推倒西方秩序，建立中共所幻想的“中國+南方”的國際秩序。

