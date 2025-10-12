擔憂馬達加斯加局勢 法國航空宣布班機停飛

快訊

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

法國航空公司（Air France）今天宣布，基於馬達加斯加可能爆發軍事叛變，即日起到至少14日前停飛所有前往該國的班機。

法新社報導，法國航空發表聲明說：「基於當地安全情勢，法國航空自即日起暫停巴黎戴高樂機場和馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）之間所有航班，預計持續到2025年10月13日。」

馬達加斯加總統府今天聲稱國內正在發生「試圖非法且強行奪取政權的行動」，但未進一步說明。一些士兵昨天加入了9月開始的Z世代抗爭行動。

這場受肯亞與尼泊爾Z世代運動啟發的抗議行動，最初因缺水缺電而起，但之後愈演愈烈，馬達加斯加示威民眾要求總統拉喬利納（Andry Rajoelina）下台、為鎮壓抗議者的暴力行動道歉，並呼籲解散參議院及選舉委員會。

根據聯合國資料，自9月以來，抗爭行動已造成至少22人死亡、100人受傷。馬達加斯加當局對該傷亡數目提出異議，拉喬利納本月聲稱死亡人數為12人。

