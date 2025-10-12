美媒：哈瑪斯證實手握20在世以色列人質 最快12日釋放

知情人士指出，哈瑪斯已告知以色列，目前掌握20名在世以色列人質，最快可在今天開始釋放。這項訊息由哈瑪斯透過阿拉伯調停者傳達，也是哈瑪斯首度證實手上仍有20名存活的以色列人質。

哈瑪斯（Hamas）目前處於遭到重創且四分五裂的狀態，外界原本質疑，該組織能否迅速聚集所有仍然在世的以色列人質，哈瑪斯今天透露的訊息等於對此做出回應，同時顯示人質釋放時程可能加快。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天下午表示：「以色列已準備好隨時迎接所有人質歸來。」

華爾街日報報導，以色列軍方準備最快自今天晚間起接收人質，但以色列官員透露，軍方仍預期交接行動較可能在明天進行，屆時美國總統川普（DonaldTrump）也預計前往以色列與埃及訪問。

根據川普居中斡旋、在週末前達成的協議，哈瑪斯將釋放手中所有的人質。以色列原先認為，仍有多達20名人質在加薩存活，另有大約28具罹難者遺體。

哈瑪斯則向調停人員及以色列表示，部分罹難人質遺體下落不明，很難在川普72小時時限內完成移交。以色列情報單位同樣認為，哈瑪斯並未掌握全部遺體的所在位置，以方也坦承，找回遺體恐需更多時間。

知情人士透露，正著手成立一支多國聯合特遣隊，負責搜尋尚未尋獲的以色列人質遺體，成員包括土耳其、美國、卡達與埃及。