邊境駁火衝突 巴基斯坦：阿富汗逾200武裝人員亡

中央社／ 伊斯蘭馬巴德12日綜合外電報導

巴基斯坦阿富汗邊界多處昨天晚間發生激烈交火，巴國軍方今天表示，有超過200名塔利班及其附屬部隊人員喪命，阿富汗方面則指出，巴基斯坦58位軍人死於衝突。

法新社報導，阿富汗塔利班（Taliban）部隊昨天晚間在邊界多處向巴基斯坦軍隊發動攻擊，並指稱這是「對於巴基斯坦軍隊9日空襲阿富汗首都喀布爾的報復」。

從2021年塔利班掌握政權以來，阿富汗與巴基斯坦在兩國邊境地區多次發生衝突。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說道，巴基斯坦58名軍人死於衝突，還有大約30人受傷，塔利班武裝部隊則有9人喪生。

同時，巴基斯坦軍方聲稱，巴國23位官兵陣亡，還有超過200名塔利班及其附屬部隊人員喪命。

對於兩國通報的傷亡數據，法新社無法獨立查核。

阿富汗外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）今天宣稱，「局勢已經獲得控制」。

穆塔奇在訪問印度期間說道：「我們昨晚的行動達成了目標。我們的盟邦，例如卡達和沙烏地阿拉伯，呼籲必須立即停止戰爭，而戰爭目前就停止了。」

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早表示，他強烈譴責阿富汗挑釁行徑。

夏立夫透過聲明指出：「巴基斯坦的國防沒有妥協空間，任何挑釁都會遭遇強力且有效的回應。」

巴基斯坦 阿富汗

相關新聞

美駐印大使戈爾會見莫迪 對美印關係前景樂觀

新任美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）在與印度總理莫迪（NarendraModi）的首次會面中，討論了貿易、國防...

國際峰會明埃及登場！川普將主持並簽加薩和平協議 再快閃訪以

埃及政府表示，超過20個國家的領袖將參加13日下午在埃及度假勝地夏姆錫克(Sharm El-Sheikh)舉行的和平高峰...

辭職僅4天…勒克努再任法總理 極右派嗆倒閣、法媒也看衰

法國艾里賽宮10日聲明，總統馬克宏已任命待退總理勒克努再擔任總理，並授權他籌組政府。消息一出，法國主要極右政黨「國民聯盟...

逾50萬人返加薩市…以色列為了釋囚 將受刑人移監

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭進入停火狀態，加薩走廊（Gaza Strip）民防機構11日指出，從停...

北韓閱兵秀洲際飛彈「火星20」 射程覆蓋美國本土

北韓10日晚間舉行勞動黨創建80周年閱兵式，首次亮相新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星20」，展現能打擊美國本土的戰略武...

中東特使赴加薩 偕庫許納監督物資分配

以色列和哈瑪斯達成停火協議後，戰後計畫正在加緊推進。川普政府中東特使威科夫(Steve Witkoff)和川普女婿庫許納...

