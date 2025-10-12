菲中公務船南海再碰撞 馬尼拉將提外交抗議

中國海警船與菲律賓漁業局公務船今天上午在南海鐵線礁海域發生碰撞，菲律賓政府將向中國提出外交抗議。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）稍早在社群平台X表示，漁業局公務船巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya）今天上午在中業島一帶為漁民補給時，突遭中國海警船危險趨近，噴射水柱及多次蓄意衝撞，導致船身結構輕微損壞，無人員受傷。

塔瑞耶拉公布事發當時影片，並強調菲方不會因此在南海退縮，將繼續保護漁民的權益與安全。

回應此事件，菲律賓國家海事委員會（NMC）發表聲明說，菲律賓政府將採取「適當外交行動」，表達對中國侵犯和非法行為的強烈反對。

菲律賓國家海事委員會要求中國停止挑釁行為，尊重國際法，特別是聯合國海洋法公約（UNCLOS）和2016年南海案仲裁結果，避免升高緊張局勢。

菲律賓外交部發言人艾斯卡羅納（AngelicaEscalona）今天也向媒體確認，將就今晨發生的海上碰撞向中國提出外交抗議。

另一方面，中國海警局新聞發言人劉德軍則發表聲明稱，菲律賓3002、3003號公務船非法闖入鐵線礁附近海域，無視中方多次警告，危險接近中方正常維權執法的海警21559艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

自從菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2022年6月就任迄今，菲律賓外交部已因南海爭議向中國提出逾240次外交抗議，最近一次是9月16日，中國海警船在黃岩島（台灣稱民主礁）向菲律賓漁業局船隻噴射強力水柱。

菲律賓援引聯合國海洋法公約，主張可獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，而中國則以10段線主張擁有南海大部分海域，2方聲索範圍重疊，糾紛不斷，以民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙和鐵線礁一帶為衝突熱點。