俄武裝人員出現「靴子地帶」 愛沙尼亞暫封通道

中央社／ 維爾紐斯12日專電

愛沙尼亞警察與邊防局10日觀察一組俄羅斯武裝人員出現在愛國東南部、俄國領土「薩特塞靴子地帶」道路，因此暫時封閉前往該地段的道路。根據內政部最新消息，俄方武裝人員目前已離開現場。

「薩特塞靴子地帶」（Saatse Boot）位於愛沙尼亞東南部，是一塊面積約115公頃、呈靴形伸入愛沙尼亞境內的俄羅斯領土。愛沙尼亞車輛通行穿越不需要額外許可，但不得在該約1公里的道路上停留。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞警察與邊防局（Police and Border Guard Board, PPA）表示，邊防人員在俄方一側觀察到異常活動，為防範挑釁及確保民眾安全，採取臨時封路的措施，預計至少封閉至14日。

PPA昨日公布的影片顯示，約有7名身穿軍裝、手持武器的人站在道路上，多數遮掩臉部。PPA南部邊防局長薩雷普（Meelis Saarepuu）指出，週五下午起巡邏隊觀察到多組武裝人員在邊境活動。從制服判斷，他們並非邊防人員，因此PPA決定暫時關閉道路。

他表示，俄方有超過10名人員在邊界一側移動，愛沙尼亞方面已要求俄方說明，俄方回覆稱為「例行行動」。

PPA強調，事件未提升整體威脅等級，但邊境情勢仍然緊張。薩雷普說，愛沙尼亞持續觀察到俄羅斯方面的挑釁，例如竊取邊界標誌、製造邊境排隊或干擾GPS訊號。

愛沙尼亞內政部長塔羅（Igor Taro）表示，根據最新資訊，俄方武裝人員已撤離薩特塞地區。他指出，俄羅斯邊防部門在該區有執法權，邊防人員配備武器並非異常，但這次他們站在道路中央，是前所未見的舉動。

塔羅強調，目前薩特塞及其他邊境地區情況平靜，愛國國防軍已持續確認沒有直接戰爭威脅。他並呼籲加速完成繞行道路建設，以避免類似事件影響民眾通行。

愛沙尼亞 俄羅斯

