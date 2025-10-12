菲律賓南部接連強震 2萬多人無家可歸

快訊

中央社／ 馬尼拉12日專電

菲律賓救災機構最新資料顯示，菲律賓南部民答那峨島10日接連2場強震，受災人數直逼50萬，其中2萬多人無家可歸，另有8人死亡。

民答那峨島東納卯省（Davao Oriental）馬奈鎮（Manay）外海，10日上午和晚間先後發生規模7.4和6.9強震，影響範圍廣大，遠在100公里外的台商也形容頭暈、難以站穩；社群網路影片顯示，多棟建築物坍塌，包括一家公立醫院。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天在更新災情報告中說，在這2場強震中罹難的人數增至8人，包括多名礦工，另有395人受傷。

報告指出，在民答那峨島170座城鎮，有49萬1258人受災，其中2萬2303人無家可歸。

NDRRMC副行政官阿勒漢德羅（Bernardo RafaelitoAlejandro）今天在視訊記者會上說，基礎設施損失估計逾1億披索（約新台幣5200萬元），另有2155棟民宅受損。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）資料顯示，截至今天中午，這2場強震計引發1111場餘震，規模介於1.2至5.8。

另一方面，東納卯省省政府昨天宣布進入「災難狀態」；根據菲律賓法律，在「災難狀態」之下，地方政府將可動用緊急救災款。

菲律賓位於太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire），地震頻繁。菲律賓科技部部長索里頓（Renato SolidumJr.）今天在dzBB廣播電台說，菲律賓每天至少有30場地震。

雖然大部分地震為小規模，但昨天深夜，南部南蘇瑞高省（Surigao del Sur）外海發生規模6.0地震，幸未傳重大災情；9月30日，中部宿霧省（Cebu）發生規模6.9地震，至少72人罹難、559人受傷。

外界擔心，若強烈地震發生在馬尼拉，傷亡人數恐破萬，索里頓表示，目前尚無科技可以預測地震發生的地點與時間，但已建議修改1970年代制訂的建築法，加強新建大樓的安全。

地震 菲律賓 規模

