加薩停火生效後 歐洲和澳洲民眾遊行聲援巴勒斯坦

加薩停火協議生效後，數以萬計挺巴勒斯坦民眾昨天在歐洲多座城市遊行，今天澳洲雪梨也有數萬民眾上街挺巴，除了表示寬慰，也對停火協議能否持久存疑。

綜合法新社與路透社報導，歐洲民眾在週末示威活動中高喊「解放巴勒斯坦」，揮舞巴勒斯坦國旗。倫敦有數萬人遊行，柏林和維也納分別約有5500人和500人上街挺巴。

在瑞士首都伯恩（Bern），約2000人未經許可在市中心示威，過程中部分蒙面示威者投擲煙火，警方出動催淚瓦斯和水砲驅散人群，現場爆發衝突。

加薩停火已於格林威治標準時間10日9時（台灣時間10日下午5時）生效。

過去2年以哈交戰期間，常在倫敦舉行挺巴活動的「巴勒斯坦團結組織」（Palestine SolidarityCampaign，PSC）總監賈瑪爾（Ben Jamal）表示：「我們與巴勒斯坦民眾一樣感到寬慰，但也擔心停火難以持久。」

在倫敦泰晤士河畔，高舉巴勒斯坦國旗的挺巴民眾形成壯觀場面。另一方面，反示威群眾則揮舞以色列國旗、大聲播放音樂，與挺巴遊行隊伍對峙。倫敦警方表示，雙方在現場爆發零星肢體衝突，「少數人被捕」。

在柏林參加遊行的23歲社會學及心理學學生史卡利斯（Katrina Scales）認為停火「遠遠不夠」，強調未來會持續參與示威。另一名50歲民眾赫德利（SteveHeadley）對停火能否延續抱持懷疑態度。

澳洲挺巴遊行主辦單位「巴勒斯坦行動」（PalestineAction）表示，今天各地約有27場遊行，其中雪梨遊行規模最大，人數估達3萬人。部分遊行民眾也對停火協議能否持久存疑。

澳洲廣播公司（ABC）拍攝畫面顯示，許多澳洲抗議民眾手持巴勒斯坦國旗、戴著阿拉伯頭巾（Keffiyeh）。警方說示威過程未發生逮捕事件。

代表逾200個猶太機構的澳洲猶太人執行委員會（Executive Council of Australian Jewry）發聲明譴責活動主辦方，委員會共同執行長沃海（Peter Wertheim）指出：「這些人希望協議失敗，使戰爭延續。」

此外，以色列昨天赴挪威奧斯陸參加2026世界盃資格賽歐洲區I組賽事，場外有數百人集結示威、聲援巴勒斯坦人，引發外界關注。據法新社記者觀察，數十名騎警和全副武裝警官在場館外駐守。

挺巴球迷一度在場內展開巨幅巴勒斯坦國旗，僅數十名以色列球迷揮舞自家國旗。另有1名挺巴激進分子遭強制離場。