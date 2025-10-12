喀麥隆大選登場 92歲現任總統畢亞掌權43年再拚7連任

快訊

中央社／ 雅恩德12日綜合外電報導

中非國家喀麥隆今天展開總統大選投票，高齡92歲的現任總統畢亞被看好連任，繼續鞏固他長達43年的執政地位。畢亞目前是全球年紀最長的在任國家元首。

法新社報導，畢亞（Paul Biya）面臨11名競爭對手，其中包含76歲的前就業部長貝克瑞（IssaTchiroma Bakary）。在約半人口不到20歲的喀麥隆，貝克瑞出乎意料地獲得大批選民熱情支持。

投票所於當地時間上午8時開門，將於下午6時關閉。

喀麥隆約有8百萬位選民，其中多數人迄今只認識一位國家領導人，那就是畢亞。

畢亞自1982年起掌權，並於過去20年來，在每場總統選舉均以超過70%得票率勝出。

畢亞在本次選戰期間維持一貫低調風格，他本月7日公開現身時看起來身體狀況良好，這是他自今年5月來首次公開露面。

