喀麥隆大選登場 92歲現任總統畢亞掌權43年再拚7連任
中非國家喀麥隆今天展開總統大選投票，高齡92歲的現任總統畢亞被看好連任，繼續鞏固他長達43年的執政地位。畢亞目前是全球年紀最長的在任國家元首。
法新社報導，畢亞（Paul Biya）面臨11名競爭對手，其中包含76歲的前就業部長貝克瑞（IssaTchiroma Bakary）。在約半人口不到20歲的喀麥隆，貝克瑞出乎意料地獲得大批選民熱情支持。
投票所於當地時間上午8時開門，將於下午6時關閉。
喀麥隆約有8百萬位選民，其中多數人迄今只認識一位國家領導人，那就是畢亞。
畢亞自1982年起掌權，並於過去20年來，在每場總統選舉均以超過70%得票率勝出。
畢亞在本次選戰期間維持一貫低調風格，他本月7日公開現身時看起來身體狀況良好，這是他自今年5月來首次公開露面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言