邊界爆發衝突 巴基斯坦總理矢言回應阿富汗挑釁
巴基斯坦與阿富汗邊界多處昨天晚間陷入槍林彈雨，巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，他強烈譴責對方挑釁行徑，並矢言會做出「強力且有效的回應」。
法新社報導，夏立夫透過聲明指出：「巴基斯坦的國防沒有妥協空間，任何挑釁都會遭遇強力且有效的回應。」
他還指控說，阿富汗塔利班（Taliban）當局允許其國土被「恐怖分子」運用。
路透社報導，阿富汗部隊昨天晚間向巴基斯坦邊境哨所開火，其軍方宣稱，這是對於巴基斯坦數天前空襲阿富汗的報復。
雙方軍隊駁火後，巴基斯坦官員表示，巴國今天關閉了接壤阿富汗的邊界關卡。
巴基斯坦安全部門官員指出，阿富汗多處邊境哨所已經受到報復性攻擊而摧毀，雙方的交火在今天上午大致結束。
美聯社報導，塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）聲稱，阿富汗部隊攻占25個巴基斯坦軍事哨所，造成58名官兵喪命，還有30人受傷。
塔利班政府的國防部還提到：「如果敵方再次侵犯阿富汗領土完整，我軍已做好充分準備來保衛國家邊境，並會強烈回擊。」
