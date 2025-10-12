以色列人質即將獲釋家屬悲喜交織 每秒都像無盡等待

歷經700多天漫長等待，大約20名在加薩戰爭中遭哈瑪斯俘虜的人質即將獲釋。家屬百感交集，每一秒感覺都像無盡等待，腦中有太多思緒交錯，但除了骨肉重逢的那一刻，其他都已不重要。

2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和其他巴勒斯坦武裝團體從加薩走廊對以色列發動武裝入侵，這是1948年以色列與阿拉伯戰爭以來，以色列領土首次遭到大規模入侵，導致加薩戰爭爆發。

今年8月巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PalestinianIslamic Jihad）公布的加薩人質影像中，21歲的羅姆．布萊斯拉夫斯基（Rom Braslavski）看起來骨瘦如柴且淚眼汪汪。他的父親歐菲爾．布萊斯拉夫斯基（OfirBraslavski）當時看到後，整個人情緒跌至谷底。如今，歐菲爾臉上終於出現明顯變化，兩年來首度露出笑容。

歐菲爾昨天在特拉維夫（Tel Aviv）著名的「人質廣場」（Hostages Square）受訪時對美國有線電視新聞網（CNN）表示：「我們現在只專注於那個親吻、擁抱，還有他的氣味。」過去700多天來，這座廣場一直是家屬與支持者發起釋放人質行動的集結地。

歐菲爾腦中有太多思緒交錯，「但我只盼團聚時刻，其餘都不重要」。

和他面前的數百名民眾一樣，歐菲爾也巴不得希望這個週末趕快結束。在哈瑪斯與以色列雙雙同意的停火計畫第一階段下，48名人質（預計其中有20人存活）預定於13日中午前獲釋。他說：「每一秒感覺都像無盡等待。」

在人群中，眾人感謝的是美國總統川普（DonaldTrump），現場隨處可見標語、美國國旗以及川普的肖像。許多人質家屬將戰爭延長的責任歸咎於以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），指責他推卸對2023年10月7日爆發攻擊事件的責任，並破壞有關人質釋放及終結戰爭的談判。

不過，歐菲爾對政治並不感興趣，他只想要和平。他說：「我相信，經過這一切，情況會變好，事情會變得更容易。」

歐菲爾的樂觀情緒在這個宛如老友重逢的聚會中傳遞開來，陌生人在這裡變成朋友，朋友又如同家人一般。這群人曾歷經憤怒、絕望與無助，如今終於感受到些許幸福。

歐菲爾還特地擁抱了米歇爾．伊盧茲（MichelIllouz），米歇爾的26歲兒子蓋伊（Guy）在遭到哈瑪斯囚禁期間遇害。每當米歇爾分享兒子在諾瓦音樂節（Nova Music Festival）被綁架前傳給他的最後訊息時，總有不認識的人上前擁抱並主動與他握手。

就在這裡，兩位父親：一位仍等待找回兒子的遺體，另一位則盼望著兒子的擁抱，共同處於悲傷與喜悅交織的時刻。

歐菲爾說：「這種連結很難用言語說明，在其他地方找不到。」「失去親人的家屬會一直來到這裡……這種感受很難理解。」

米歇爾．伊盧茲表示：「我很自豪能夠見到倖存的孩子們，也很慶幸能協助找回這些孩子，為這些家庭感到無比高興。」

「但同時，我也在尋找處理悲傷的方式。這一刻真的很複雜，事實上就像是一場噩夢。」

尼坦雅胡10日首度公開暗示，在加薩遭扣押後喪生的人質遺體，並非全部都能領回。事實上，以色列政府數個月來始終清楚，哈瑪斯可能無法完全掌握28具罹難人質遺體的下落，或是無法將其尋回並交還。

在「人質廣場」，也有家屬曾是人質但幸運獲釋的民眾，同樣緊張地等待13日的到來。奧費爾．卡德隆（Ofer Kalderon）2023年10月7日在尼爾奧茲（NirOz）遭綁，今年2月於前一次停火期間獲釋。

卡德隆的嫂子夏隆（Sharon）接受CNN訪問時指出，她的心情忐忑不安，但她和丈夫尼桑（Nissan）已取消與家人的其他計畫，只為了能再一次現身「人質廣場」，期盼這是最後一次來到這裡。

夏隆說：「奧費爾歸來時，我們也獲得這些家庭的支持。所以我們現在在這裡，是希望能幫助他們、陪伴他們、擁抱他們，和他們一起等待、一同分享喜悅。」