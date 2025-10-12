快訊

美駐印大使戈爾會見莫迪 對美印關係前景樂觀

中央社／ 新德里11日綜合外電報導
印度總理莫迪（Narendra Modi）。 法新社

新任美國印度大使戈爾（Sergio Gor）在與印度總理莫迪（Narendra Modi）的首次會面中，討論了貿易、國防和關鍵礦物等議題，以期修復兩國惡化的關係。

法新社報導，由於關稅、貿易協議的持續協商，以及針對H-1B工作簽證每年收取10萬美元（約新台幣304萬元）費用等政策變動，這兩個全球最大民主國家之間的關係在近幾個月急遽惡化。

美國總統川普對印度施加更大壓力。數十年來，美國兩黨決策者都曾拉攏印度，視其為制衡中國的力量。

川普對印度徵收全球最高額的關稅之一，以懲罰印度採購俄羅斯石油，美方認為此舉等於是為俄羅斯在烏克蘭的戰事提供資金。

在上週獲參議院確認擔任駐印度大使之前，作為川普親信的戈爾曾表達希望保持美印友好關係。

戈爾今晚在美國駐新德里大使館發布的聲明中表示：「我們與莫迪總理的會面圓滿結束，討論了包括國防、貿易和科技在內的雙邊議題。我們也討論了關鍵礦物對兩國的重要性。」

戈爾表示，美國重視與印度的關係。並說：「我對兩國未來的發展感到樂觀。」

莫迪在社群平台X上發文表示，他「很高興」與戈爾會面，並祝他在印度「任職順利」。還說：「我深信他的任職將進一步鞏固印美全面的全球戰略夥伴關係。」

美駐印大使戈爾會見莫迪 對美印關係前景樂觀

新任美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）在與印度總理莫迪（NarendraModi）的首次會面中，討論了貿易、國防...

