泰國外長赴馬來西亞 就緩解泰柬局勢會談

中央社／ 曼谷12日專電

泰國總理阿努廷表示，外長希哈薩今天將前往馬來西亞，參加由馬國主導的部長級會議，目的是緩解泰柬邊境緊張局勢。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）說，泰國歡迎馬來西亞促進和平的努力，但泰方與柬埔寨達成任何永久性協議前，始終堅持其4項條件的立場不變。

這4項條件包括柬方須撤出重型武器、清除邊境地雷、打擊跨境詐騙和遷走占領泰國領土的柬埔寨民眾。

泰柬長年在多個未劃定區段爭奪主權，7月領土爭議引發的緊張局勢演變為邊境衝突，造成至少48人喪生。經馬來西亞斡旋，兩國7月28日同意停火，但零星衝突仍不斷發生。

另外，有關是否撤銷與柬埔寨簽署的2份有關邊界劃分的諒解備忘錄，希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）9日表示，泰方將審議舉行公投的程序。阿努廷則說，會先等待議會研究結果。

與此同時，泰軍仍持續在泰柬邊境區域清除地雷。民族報（The Nation）報導，泰軍昨天表示，他們在沙繳府（Sa Kaeo）邊境村莊發現3枚PMN-1殺傷性地雷。

曼谷郵報先前報導，這項清除地雷行動主要是為驅離非法居住在泰國領土的柬埔寨民眾。

泰國陸軍布拉帕特遣部隊（Burapha Task Force）報告指出，這些地雷雖老舊，但仍具殺傷力。專家已依照標準安全程序將其移除。

泰軍表示，這些地雷是過去衝突遺留，由於柬埔寨當局先前禁止泰國部隊進入某些邊境地區，因此無法完全清除，而經檢查確認，這些地雷來自柬埔寨。泰軍也指出，這次發現地雷，凸顯出泰柬聯合掃雷行動的迫切性。

馬來西亞 泰國 柬埔寨

