北韓水壩無預警洩洪 南韓急發防災預警簡訊

中央社／ 首爾12日專電

南韓政府表示，11日晚間發現位於兩韓邊界臨津江的北韓黃江壩無預警洩洪，導致臨津江下游位於南韓境內最北端的必勝橋水位達到河道遊客疏散標準，當局立刻發送防災預警簡訊。

韓國氣候能源環境部今天表示，昨晚11時許透過衛星影像發現北韓黃江壩開閘洩洪；京畿道漣川郡相關人員也表示，今天凌晨3時50分左右，收到郡南壩通知，稱研判上游的黃江壩正在洩洪。

臨津江流域從10日起降雨不斷，加上天氣預報顯示13到14日將有更大降雨，黃江壩可能是為因應洪水而提前洩洪，但北韓這次仍舊未提前通知南韓。

必勝橋水位在今天凌晨零時許超過河道遊客疏散標準（1公尺），並在上午10時50分達到1.86公尺。京畿道及漣川郡均就此向當地遊客及居民發送防災簡訊。

在必勝橋水位超過2公尺時，當局會下令非汛期人員疏散，達7.5公尺時為邊境危機應變注意級別，12公尺則為邊境危機應對警戒級別。

北韓曾在2009年9月無預警洩洪，導致下游的南韓民眾傷亡，兩韓因此在同年10月協議，北韓在黃江壩洩洪前必須通報南韓，但北韓最後一次通報是在2013年，此後再也沒有遵守協議。

