加薩和平峰會前夕 卡達外交官員車禍3死2傷
據卡達駐埃及大使館表示，今天在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）附近發生的一起車禍中，3名卡達外交官不幸死亡，另有2人受傷，傷者目前正在醫院接受必要治療。
綜合法新社與路透社報導，各國外交官與官方代表團近日紛紛抵達紅海度假勝地夏姆錫克，就加薩停火和釋放人質協議進行協商。
埃及官方媒體開羅新聞（Al-Qahera News）報導，由於方向盤失控而發生的這起事故，當時車內有5名卡達人與1名埃及駕駛。
卡達駐埃及大使館對3名外交官員的罹難表示「深切哀悼」。大使館在聲明中表示：傷者及罹難者遺體預計今天稍晚將返回杜哈（Doha）；2名傷者目前正在夏姆錫克國際醫院接受必要的醫療治療。」
2名埃及安全人士先前向媒體表示，載有卡達外交官的車輛在距夏姆錫克50公里的一處彎道翻覆，導致事故發生。
本週稍早，卡達、土耳其與埃及官員在夏姆錫克舉行為期數日的間接談判，促成以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）同意川普所提加薩和平計畫第一階段。
夏姆錫克明天將舉行加薩和平峰會，由美國總統川普和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持，預計將有20多國領袖出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言