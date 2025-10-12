加薩和平峰會前夕 卡達外交官員車禍3死2傷

快訊

中央社／ 開羅12日綜合外電報導

卡達埃及大使館表示，今天在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）附近發生的一起車禍中，3名卡達外交官不幸死亡，另有2人受傷，傷者目前正在醫院接受必要治療。

綜合法新社與路透社報導，各國外交官與官方代表團近日紛紛抵達紅海度假勝地夏姆錫克，就加薩停火和釋放人質協議進行協商。

埃及官方媒體開羅新聞（Al-Qahera News）報導，由於方向盤失控而發生的這起事故，當時車內有5名卡達人與1名埃及駕駛。

卡達駐埃及大使館對3名外交官員的罹難表示「深切哀悼」。大使館在聲明中表示：傷者及罹難者遺體預計今天稍晚將返回杜哈（Doha）；2名傷者目前正在夏姆錫克國際醫院接受必要的醫療治療。」

2名埃及安全人士先前向媒體表示，載有卡達外交官的車輛在距夏姆錫克50公里的一處彎道翻覆，導致事故發生。

本週稍早，卡達、土耳其與埃及官員在夏姆錫克舉行為期數日的間接談判，促成以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）同意川普所提加薩和平計畫第一階段。

夏姆錫克明天將舉行加薩和平峰會，由美國總統川普和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持，預計將有20多國領袖出席。

埃及 外交官 卡達

