南海再爆衝突 菲律賓控中國海警船衝撞公務船

中央社／ 馬尼拉12日綜合外電報導

菲律賓海岸防衛隊指控，一艘中國船隻今天故意衝撞停泊在南海中業島附近的政府船隻，並稱此舉是『明顯的威脅』，加劇了在具爭議南海海域的緊張局勢。

法新社報導，菲律賓和中國船隻經常南海發生對峙。中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，但國際仲裁法院裁定此主張毫無法律依據。

菲律賓表示，一艘中國海警船今天上午9時15分向菲律賓漁業局公務船巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya）「發射水炮」。

聲明指出：「僅僅3分鐘後，同一艘中國船隻刻意衝撞（菲方船隻）船尾，造成輕微結構損壞，但船員無人受傷。」

菲律賓海岸防衛隊表示，這起事件發生在中業島（Thitu Island）附近，是主權爭議的南沙群島（Spratly Islands）島礁之一，北京多年來一直試圖在該區域宣示主權。

菲律賓海岸防衛隊發布的照片和影片顯示，一艘中國海警船在尾隨一艘菲律賓船隻時，啟動了水砲。

菲律賓海岸防衛隊表示：「儘管他們採取欺凌手段和侵略性行動…我們不會被嚇倒，也不會被逼退。」

在菲律賓指控中國海警船在南海「衝撞」菲律賓公務船後，北京反而將船隻碰撞事件歸咎於菲律賓。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，菲律賓公務船「無視中方多次嚴正警告，危險接近中方」其他船隻，「責任完全在菲方」。

菲律賓政府上個月表示，一艘中國海警船在北京控制的黃岩島附近以水砲攻擊菲律賓漁業局船隻棍眉比昂拿督號（BRP Datu Gumbay Piang），擊碎駕駛艙窗戶，導致1人受傷。

一艘中國海軍艦艇8月同樣在黃岩島附近追逐一艘菲律賓巡邏艦時，與自家海警船相撞。

菲律賓 南海 中國海警船

