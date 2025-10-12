日媒曝台灣慘被「幾乎所有國家」晾著！這國談好貿易協議拖半年不簽約

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣基隆港8月7日正在裝卸貨櫃。歐新社

日經亞洲12日報導，台灣近年積極向澳洲、日本、紐西蘭與東南亞多國洽簽貿易協定，但面臨美國總統川普主導下變動的國際秩序，還有中國大陸日益擴大的影響力，台灣遭到幾乎所有國家冷遇。知情人士更點名加拿大先前已與台北談妥貿易協議，拖延至今近半年仍未推進簽署，令台北憂心協議可能生變；反觀與北京因南海問題僵持不下的菲律賓，近來較願意與台灣接觸，堪稱一大例外。

多名包括政府官員在內的消息人士表示，台灣近年積極爭取與澳洲、加拿大、日本、紐西蘭及東南亞4大經濟體簽署貿易協定或特定產業合作框架，但是兩名直接知情人士透露，「幾乎這些國家全部」都對台灣接觸的態度冷淡或遲疑，導致談判進展不彰。

日經指出，談判缺乏實質進展對賴清德總統治下的台灣政府是一大挫敗，凸顯台北陷入兩強夾擊的困境，一方面是川普主導下變動的國際秩序，另一方面是中國日益擴大的影響力。一名消息人士描述：「因應川普帶來的貿易秩序不確定性之際，各國仍持續談判並簽署協議，但台灣卻未被納入其中。」

日經引述兩名消息人士點名，加拿大在今年4月大選前已與台灣完成貿易談判，而儘管總理卡尼力圖向亞洲靠攏、降低對美國的依賴，卡尼政府卻遲遲未推進與台灣簽署協議，令台北擔心渥太華可能反悔。

報導另引述消息人士提到，「在東南亞國家中，菲律賓對與台灣合作較為開放。雖然目前雙方尚無正式討論貿易協定，但有理由保持樂觀。」馬尼拉正與北京就南海主權問題陷入激烈爭端。

台灣在國際社會的參與歷來倚賴美國主導的倡議或對話，或至少在多邊體系中獲得美國強力支持。「但華府如今轉向以雙邊路徑為優先，並放棄集體領導，」日經引述台灣智庫DSET研究員、維吉尼亞大學法學院學者易大為表示，「這使得許多國家不願冒著冒犯北京的風險直接與台灣接觸」，即使澳洲、日本與南韓等美國盟友，也因對中國的貿易依賴而在限制AI晶片等議題上保持謹慎，擔心經濟反彈與中國報復。

但易大為也樂觀認為，隨著台灣晶片廠與高階零組件廠在美、歐、日及中東歐擴張，對與台簽署貿易與投資協定的需求將增加，可能帶動談判動能。

