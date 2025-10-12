歐盟長期鬧藥荒 比利時最慘公衛受衝擊
在比利時的一間藥品批發倉庫裡，貨架上貨物比以前少了。和其他歐盟國家一樣，比利時藥品短缺問題日益嚴重，使藥劑師頭疼、病人焦慮，並可能讓公共衛生服務不堪負荷。
法新社報導，布魯塞爾藥劑師隆辛（Didier Ronsyn）說：「同時短缺的藥物通常多達數十種，這使得我們的處境非常困難。」
上個月歐盟審查報告發現，藥品短缺已成為整個歐盟「長期的棘手問題」。
歐洲審計院（ECA）表示，2022年至2024年間，歐盟27個成員國報告有136種藥物嚴重短缺，其中包括抗生素及治療心臟病的藥物。
比利時通報的案例最多，僅2024年就向歐盟藥品管理局（EMA）通報有10多起關鍵藥物短缺事件，意即無可替代藥物。
歐洲審計院表示，造成短缺的部分原因在於供應鏈受阻，以及歐洲對亞洲關鍵藥物成分的過度依賴。
根據歐洲審計院報告引述的一項研究，因價格更低，歐盟所需活性藥物成分有70%來自亞洲製造商的供應。
對於如乙醯胺酚、布洛芬等止痛藥，以及近年來嚴重短缺的藥物，包括部分抗生素和以泛得林（Ventolin）為商品名出售的氣喘藥沙丁胺醇而言，歐洲對亞洲的依賴特別高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言