歐盟長期鬧藥荒 比利時最慘公衛受衝擊

中央社／ 布魯塞爾11日綜合外電報導

比利時的一間藥品批發倉庫裡，貨架上貨物比以前少了。和其他歐盟國家一樣，比利時藥品短缺問題日益嚴重，使藥劑師頭疼、病人焦慮，並可能讓公共衛生服務不堪負荷。

法新社報導，布魯塞爾藥劑師隆辛（Didier Ronsyn）說：「同時短缺的藥物通常多達數十種，這使得我們的處境非常困難。」

上個月歐盟審查報告發現，藥品短缺已成為整個歐盟「長期的棘手問題」。

歐洲審計院（ECA）表示，2022年至2024年間，歐盟27個成員國報告有136種藥物嚴重短缺，其中包括抗生素及治療心臟病的藥物。

比利時通報的案例最多，僅2024年就向歐盟藥品管理局（EMA）通報有10多起關鍵藥物短缺事件，意即無可替代藥物。

歐洲審計院表示，造成短缺的部分原因在於供應鏈受阻，以及歐洲對亞洲關鍵藥物成分的過度依賴。

根據歐洲審計院報告引述的一項研究，因價格更低，歐盟所需活性藥物成分有70%來自亞洲製造商的供應。

對於如乙醯胺酚、布洛芬等止痛藥，以及近年來嚴重短缺的藥物，包括部分抗生素和以泛得林（Ventolin）為商品名出售的氣喘藥沙丁胺醇而言，歐洲對亞洲的依賴特別高。

歐盟 藥品 比利時

