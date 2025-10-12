快訊

解放軍電子誘敵戰曝光！南海打造「幻影目標」 1架外國偵察機受騙上當

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中共解放軍軍艦9月3日於南海黃岩島爭議海域附近，監控菲律賓、澳洲與加拿大海軍當日的海上協作行動。法新社
中共解放軍軍艦9月3日於南海黃岩島爭議海域附近，監控菲律賓、澳洲與加拿大海軍當日的海上協作行動。法新社

南華早報11日報導，中國軍事雜誌《兵工科技》9月披露，中共電子戰部隊成功利用機密車載干擾系統捏造「幻影目標」，在南海製造高度逼真的虛假雷達訊號，誘導一架外國偵察機飛往錯誤座標；文中稱此系統能在最遠約300公里外模擬超大型船艦的雷達回波，且部署速度僅為傳統系統的1/5，在台灣海峽和南海等關鍵地區具有重要的戰略價值。

南華早報說，這篇文章罕見披露中國電子戰部隊作戰成效，但並未交代那次作戰的具體時間、地點、戰況及遭誤導的偵察機來自哪國。

《兵工科技》援引官方資料稱，該車載系統能在最遠約300公里範圍內模擬超大型船舶等雷達回波，精準複製對手雷達的頻段特性，生成高度逼真的「幻影目標」。文中暗示，一架外國偵察機因此被誤導飛往錯誤位置，或追蹤並不存在的航空母艦或兩棲登陸艦。

此一平台以類吉普車等小型車輛為載具，曾在9月3日北京閱兵的電子對抗陣形中展示，但系統名稱仍屬機密。報導引述未具名軍官說法稱，系統不僅能干擾偵測，還可「主動投射虛假的戰場態勢感知」。也就是說，能主動捏造虛假的戰場情報資訊，從而誤導敵方。

技術層面方面，《兵工科技》稱系統內建「頻率指紋庫」（frequency fingerprint library），可自動識別並匹配主要對手裝備的電磁特徵，進一步對其發動高度針對性的干擾或「駭入」。若敵方飛彈鎖定這些虛構目標，恐被誤導數百公尺。

文章強調，此系統體積小、機動性高，單套系統的能量密度據稱比傳統電子戰平台高20倍，覆蓋範圍相當於約50套舊式干擾器，且部署時間僅為傳統系統的1/5。車載裝置整合訊號攔截、頻率偵測與頻譜監測功能，能在數秒內完成訊號偵測與壓制，並可同時干擾雷達、通訊與導航等多種電磁訊號。

這類技術被形容是「電磁空間的駭客攻擊」，這是「10年前還被視為科幻的能力」。

《兵工科技》描述，這種小型化與高效化的電子戰能力，將在台灣海峽與南海等戰略要地具備重要戰術與戰略價值。

南海 戰略 台灣海峽

相關新聞

以色列人質獲釋倒數！50萬人高喊「謝謝川普」 哈瑪斯急召7000武裝分子

紐約時報報導，以色列與哈瑪斯停火協議於10日生效，哈瑪斯預計在當地時間13日中午12時（台灣時間13日下午6時）釋放所有...

解放軍電子誘敵戰曝光！南海打造「幻影目標」 1架外國偵察機受騙上當

南華早報11日報導，中國軍事雜誌《兵工科技》9月披露，中共電子戰部隊成功利用機密車載干擾系統捏造「幻影目標」，在南海製造...

伊朗外長：對以色列會遵守加薩停火協議沒信心

歷經兩年殘酷戰爭，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）日前終於達成第一階段停火協議，不過伊朗今天表示，他們對宿敵...

墨西哥豪雨肆虐 全國洪患至少37人死亡

墨西哥近日豪雨成災，官方今天表示，全國32個州中有31個出現強降雨，河流氾濫淹沒村莊，引發山體滑動，道路與橋梁倒塌，至少...

以色列人質獲釋在即 哈瑪斯：13日展開換囚行動

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一名高層官員今天表示，在美國總統川普於埃及主持中東和平計畫國際峰會前，哈瑪斯將從13日上午開...

川普與塞西主持加薩和平峰會 預計逾20國領袖出席

埃及總統府今天表示，美國總統川普（Donald Trump）與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）1...

