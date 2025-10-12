伊朗外長：對以色列會遵守加薩停火協議沒信心

快訊

中央社／ 德黑蘭11日綜合外電報導
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（美聯社）
歷經兩年殘酷戰爭以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）日前終於達成第一階段停火協議，不過伊朗今天表示，他們對宿敵以色列將遵守協議條款沒有信心。

法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）警告說，以色列過去曾多次違反停火協議，「我們完全不信任這個猶太復國主義政權」。

儘管如此，阿拉奇仍重申伊朗樂見以哈停火，還說「我們一向支持任何能夠阻止這些（以色列）暴行的計畫」。

伊朗外交部9日表示，伊朗「始終支持任何包括停止這場種族滅絕戰爭、撤離占領部隊、提供人道援助、釋放巴勒斯坦囚犯以及實現巴勒斯坦人民基本權利的行動與倡議」。

伊朗和以色列6月曾爆發一場為期12天的戰爭，起因是以色列對伊朗核子與軍事設施發動前所未見的攻擊。

阿拉奇表示，伊朗已收到由俄羅斯轉達的訊息，即以色列不希望與伊朗發生新的衝突。

他補充說：「以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）顯然曾在3、4天前通過話。」

阿拉奇說，「內唐亞胡強調，他無意與伊朗重啟戰爭」，並補充說，已將這項訊息轉達給德黑蘭駐俄羅斯大使。

